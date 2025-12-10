Abel renova com Palmeiras até 2027: "Estou onde querem que eu esteja, estou onde quero estar"

Nas primeiras palavras após a assinatura do novo contrato, o antigo internacional luso afirmou: "Ao longo destes cinco anos, aqui, fui-me identificando com os valores e com os princípios do clube. Para mim, o Palmeiras é um estilo de vida e é uma forma de viver e de estar. Sou um treinador de projetos e de relações, e foi uma decisão que tomei também em família".

"Num gesto que demonstra a relação de confiança construída por clube e treinador, ao longo dos últimos cinco anos, o novo acordo não possui cláusula de rescisão – os valores de salário e premiação são os mesmos do vínculo anterior, que se encerraria no dia 31 deste mês", pode ler-se nesta nota.

Apesar daquele que foi um final de temporada 'para esquecer', no qual perdeu, primeiro, a Taça Libertadores, e, depois, o título de campeão de campeão brasileiro (em ambos os casos, para o eterno rival, o Flamengo), a direção liderada por Leila Pereira não esqueceu o trabalho levado a cabo pelo treinador português, e recompensou o mesmo com um vínculo, agora, válido até dezembro de 2027.

O Palmeiras anunciou, em forma de comunicado emitido através das plataformas oficiais ao início da tarde desta quinta-feira, que alcançou um acordo com Abel Ferreira tendo em vista a renovação do contrato que une ambas as partes já desde 2020, e que terminaria dentro de apenas três semanas.

"Conversámos muito ao longo do ano, e a presidente Leila sempre manifestou interesse na continuidade, na estabilidade e na consistência do projeto. Após a derrota frente ao Corinthians, na Taça do Brasil, a líder do projeto reiterou a confiança no trabalho, e isso é difícil de encontrar, no futebol de hoje. Foi um dos momentos mais difíceis da temporada, e isso marcou-me muito", começou por afirmar.

"Preferi não assinar, na altura, mas dei a minha palavra em como seguiríamos juntos. Uma equipa como o Palmeiras só se alimenta de títulos, e, aqui dentro, sabemos o que queremos, sabemos onde estamos, onde queremos ir e com quem queremos ir. Quem faz o Palmeiras são as pessoas, e fazemos tudo pela alma do clube, que são os adeptos", prosseguiu.

"Estou onde querem que eu esteja, estou onde quero estar, estou onde me valorizam, e quero ganhar sempre. Tenho a certeza de que as lições de 2025 vão ajudar-nos muito a ganhar, em 2026", completou.

Leila Pereira, líder máxima da formação paulista, também deixou bem clara a satisfação para com este entendimento: "O Abel não é só o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras. É também um profissional competente e dedicado, em quem tenho plena confiança. Não há ninguém mais preparado do que o Abel para desenvolver e concluir com sucesso o trabalho de reformulação do plantel, que iniciámos este ano".

"Tenho a certeza de que a continuidade desta parceria, que já nos rendeu dez títulos, será extremamente importante para o presente e para o futuro do maior campeão do Brasil", rematou.