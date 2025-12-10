Ouvir
Em Destaque
Benfica 2-0 Nápoles

Conte. Benfica “teve mais dois dias para descansar”

10 dez, 2025 - 23:59

O Benfica derrotou o Nápoles por 2-0 em partida da Champions e ainda sonha com o apuramento para a próxima fase.

O treinador do Nápoles, Antonio Conte, assume que os seus jogadores tiveram falta de forças na partida contra o Benfica para a Liga dos Campeões.

Falta de energia

"Os jogadores deram tudo o que tinham esta noite. Vimos uma diferença de energia física e mental entre nós e o Benfica. Não esqueçamos que o Benfica jogou na sexta-feira, teve mais dois dias para descansar. Nós tivemos jogos a cada três dias e jogadores que acumularam jogos atrás de jogos. É inevitável que, mais tarde ou mais cedo, pagues tudo isto. Não há nada a fazer e não se pode dizer que não tentámos até ao fim".

O que faltou ao Nápoles?

"Jogámos com grande generosidade, mas não tivemos lucidez em alguns lances e situações que devem ser interpretadas de melhor forma. Temos de aceitar o resultado e tentar recuperar o mais rápido possível".

Foi surpreendido pelo Benfica?

"O Benfica teve cinco remates e nós dois, mas acho que tivemos mais posse de bola. O Benfica não nos surpreendeu e nós não subestimámos a equipa. Jogámos com a mesma equipa que iniciou com a Juventus e noutros jogos. Subestimar o adversário significa demonstrar ignorância e presunção. Sempre dissemos que o Benfica era uma grande equipa, com grandes jogadores".

O Benfica venceu o Nápoles, por 2-0, em partida da Liga dos Campeões.

