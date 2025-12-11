Cruzeiro de Jardim derrotado pelo Corinthians e em desvantagem na Taça do Brasil

11 dez, 2025 - 14:50 • Redação
O Cruzeiro, orientado por Leonardo Jardim, perdeu esta madrugada por 1-0 diante do Corinthians, na primeira mão das meias-finais da Taça do Brasil, num encontro marcado pelo golo de Memphis Depay e pelas críticas antecipadas pelo treinador português.
O conjunto mineiro entrou aquém das expectativas e acabou castigado aos 22 minutos, quando Memphis Depay aproveitou uma das poucas ocasiões claras da primeira parte para colocar o Corinthians em vantagem. Jardim admitiu que a equipa não esteve ao seu nível nos minutos iniciais, referindo “falta de agressividade e demasiados erros no passe”, algo que permitiu ao adversário controlar o jogo até ao intervalo.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Na segunda parte, o Cruzeiro cresceu, aumentou o volume ofensivo e criou mais ocasiões, mas esbarrou na solidez defensiva do “Timão”, que se limitou a gerir a vantagem. Matheus Pereira foi titular e Gabigol entrou aos 72 minutos, mas nenhum conseguiu alterar o rumo da partida.
No final, Leonardo Jardim mostrou-se consciente das reações que o resultado poderá gerar, mas manteve confiança na qualificação. “Acredito que agora virão as críticas, mas esta equipa já mostrou que pode vencer fora de casa. Temos capacidade para ganhar em São Paulo e chegar à final”, afirmou.
O treinador deixou ainda um apelo aos adeptos, pedindo presença e apoio na Toca da Raposa antes da segunda mão, marcada para domingo às 21h, no reduto do Corinthians. O Cruzeiro procura a sexta Taça do Brasil, enquanto o “Timão” tenta voltar a uma final que não alcança desde 2018.