Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 11 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Cruzeiro de Jardim derrotado pelo Corinthians e em desvantagem na Taça do Brasil

11 dez, 2025 - 14:50 • Redação

Memphis Depay marcou o único golo da primeira mão das meias-finais, deixando o Cruzeiro obrigado a vencer em São Paulo.

A+ / A-

O Cruzeiro, orientado por Leonardo Jardim, perdeu esta madrugada por 1-0 diante do Corinthians, na primeira mão das meias-finais da Taça do Brasil, num encontro marcado pelo golo de Memphis Depay e pelas críticas antecipadas pelo treinador português.

O conjunto mineiro entrou aquém das expectativas e acabou castigado aos 22 minutos, quando Memphis Depay aproveitou uma das poucas ocasiões claras da primeira parte para colocar o Corinthians em vantagem. Jardim admitiu que a equipa não esteve ao seu nível nos minutos iniciais, referindo “falta de agressividade e demasiados erros no passe”, algo que permitiu ao adversário controlar o jogo até ao intervalo.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Na segunda parte, o Cruzeiro cresceu, aumentou o volume ofensivo e criou mais ocasiões, mas esbarrou na solidez defensiva do “Timão”, que se limitou a gerir a vantagem. Matheus Pereira foi titular e Gabigol entrou aos 72 minutos, mas nenhum conseguiu alterar o rumo da partida.

No final, Leonardo Jardim mostrou-se consciente das reações que o resultado poderá gerar, mas manteve confiança na qualificação. “Acredito que agora virão as críticas, mas esta equipa já mostrou que pode vencer fora de casa. Temos capacidade para ganhar em São Paulo e chegar à final”, afirmou.

O treinador deixou ainda um apelo aos adeptos, pedindo presença e apoio na Toca da Raposa antes da segunda mão, marcada para domingo às 21h, no reduto do Corinthians. O Cruzeiro procura a sexta Taça do Brasil, enquanto o “Timão” tenta voltar a uma final que não alcança desde 2018.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 11 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Com explicações do Governo, pacote laboral tinha sido aceite de outra forma"

"Com explicações do Governo, pacote laboral tinha sido(...)

Pureza apela a diálogo à esquerda e aponta “exemplo de unidade” dos sindicatos

Pureza apela a diálogo à esquerda e aponta “exemplo de(...)

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)