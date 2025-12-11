Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 11 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga Europa

Liderança a três na Liga Europa

11 dez, 2025 - 23:45

Veja todos os resultados da sexta jornada da Liga Europa, com duas equipas portuguesas.

A+ / A-

Lyon, Midjtyland e Aston Villa venceram na jornada 6 e lideram a Liga Europa, com 15 pontos.

Dinamo Zagreb 1-3 Betis

Midjtyland 1-0 Genk

Utrecht 1–2 Nottingham Forest

Ferencvaros 2-1 Rangers

Ludogorets Razgrad 3-3 PAOK

Nice 0-1 Sp. Braga

Sturm Graz 0-1 Estrela Vermelha

Estugarda 4-1 Maccabi Tel Aviv

Young Boys 1-0 Lille

Basileia 1-2 Aston Villa

Brann 0-4 Fenerbahce

Celta 1-2 Bolonha

Celtic 0-3 Roma

FC Porto 2-1 Malmo

Steaua Bucareste 4-3 Feyenoord

Freiburgo 1-0 Salzburgo

Lyon 2-1 Go Ahead Eagles

Panathinaikos 0-0 Viktoria Plzen

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 11 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Ânimos aquecem na AR. Manifestante detido e cartazes incendiados

Ânimos aquecem na AR. Manifestante detido e cartazes i(...)

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?