Liderança a três na Liga Europa

11 dez, 2025 - 23:45
Lyon, Midjtyland e Aston Villa venceram na jornada 6 e lideram a Liga Europa, com 15 pontos.
Dinamo Zagreb 1-3 Betis
Midjtyland 1-0 Genk
Utrecht 1–2 Nottingham Forest
Ferencvaros 2-1 Rangers
Ludogorets Razgrad 3-3 PAOK
Nice 0-1 Sp. Braga
Sturm Graz 0-1 Estrela Vermelha
Estugarda 4-1 Maccabi Tel Aviv
Young Boys 1-0 Lille
Basileia 1-2 Aston Villa
Brann 0-4 Fenerbahce
Celta 1-2 Bolonha
Celtic 0-3 Roma
FC Porto 2-1 Malmo
Steaua Bucareste 4-3 Feyenoord
Freiburgo 1-0 Salzburgo
Lyon 2-1 Go Ahead Eagles
Panathinaikos 0-0 Viktoria Plzen