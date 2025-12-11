Ouvir
Nantes despede Luís Castro após série negativa e entrega equipa a Ahmed Kantari

11 dez, 2025 - 15:07 • Redação

Treinador português resistiu apenas 15 jogos no comando dos franceses, deixando o clube em zona de despromoção.

O Nantes oficializou esta quinta-feira a saída de Luís Castro do cargo de treinador principal, após um arranque de época marcado por maus resultados e apenas duas vitórias na Ligue 1. Ahmed Kantari, antigo adjunto do clube, assume a equipa até ao final da temporada.

Contratado no verão, depois de se destacar ao serviço do Dunquerque, Luís Castro não conseguiu inverter a tendência negativa de um Nantes em dificuldades. Em 15 jogos, somou apenas dois triunfos, deixando o histórico clube francês na 17.ª posição, em zona de despromoção direta.

Num comunicado, o Nantes agradeceu ao treinador português e à sua equipa técnica “pelo profissionalismo e dedicação”, confirmando de imediato a escolha de Ahmed Kantari para liderar o grupo. O técnico franco-marroquino conhece bem a casa, depois de ter sido adjunto de Antoine Kombouaré, o treinador a quem Luís Castro sucedeu no início da época.

A aposta em Kantari surge numa tentativa de estabilizar a equipa e recuperar pontos já a partir de sexta-feira, na deslocação ao terreno do Angers. O novo treinador será acompanhado por uma equipa técnica renovada, mantendo apenas Faouzi Amzal como treinador de guarda-redes.

O Nantes não vence para a liga desde o final de outubro e espera que a mudança no comando técnico traga a reação necessária para escapar à zona perigosa da tabela.

