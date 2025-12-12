Benfica e Sporting já têm adversário na Youth League

O Benfica, segundo classificado na fase de liga da Youth League, vai receber nos 16 avos de final os checos do Slavia Praga. Já o Sporting vai visitar os húngaros do Puskás Akadémia FC, determinou o sorteio.

Os encarnados, vencedores da competição em 2021/22 e três vezes vice-campeões, terminaram a fase de grupos apenas atrás do Chelsea e sabiam que a eliminar, num único jogo, iriam jogar em casa, com uma equipa a sair das que terminaram entre 17.º e 22.º.

O sorteio realizado em Nyon colocou no caminho das águias o Slavia Praga, 20.º na fase de liga, com duas derrotas, dois empates e duas vitórias.

Já o Sporting, apesar de terminar sem qualquer derrota (três vitórias e três empates), ficou abaixo do sexto lugar, em 12.º, o que o colocou no lado do sorteio em que defrontaria fora uma equipa proveniente do caminho dos campeões.

Um cenário que determinou no sorteio que a equipa 'verde e branca' viaje nos 16 avos de final até à Hungria para defrontar a Puskás Akadémia FC, que, na terceira eliminatória do caminho dos campeões, eliminou os romenos do FCSB nas grandes penalidades.

Os jogos dos 16 avos de final estão agendados, a uma única mão, para 3 e 4 de fevereiro.