Camarões tem dois selecionadores e duas convocatórias para a CAN

A seleção dos Camarões vive momentos conturbados. A poucos dias da Taça das Nações Africanas (CAN) o país apresenta duas convocatórias e dois selecionadores.

O presidente da Federação, o ex-jogador Samuel Eto’o, tentou despedir o selecionador Marc Brys. No entanto, o técnico belga diz que tem contrato com o Ministério do Desporto até setembro de 2026.

Posto isto, a federação nomeou David Pagou como selecionador interino. Dai saiu uma convocatória de 28 jogadores, que deixou vários atletas de renome de fora.

Na resposta, Brys divulgou uma segunda convocatória e chamou André Onana, Eric Choupo-Moting e Aboubakar, três que tinham ficado de fora da convocatória oficial.

Pagou está, agora, registado pela FIFA como selecionador.

A CAN vai realizar-se em Marrocos. Os Camarões estão no grupo F, juntamente com Gabão, Costa do Marfim e Moçambique.