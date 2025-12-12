Paulinho em branco e Toluca obrigado a virar final do Apertura frente ao Tigres

12 dez, 2025 - 16:04 • Redação
O Toluca falhou o arranque ideal na final do Torneio Apertura mexicano. A formação de Paulinho perdeu por 1-0 na visita ao Tigres e terá agora de vencer em casa para conquistar um título que lhe escapa desde 2008. O avançado português voltou a ser titular, mas não conseguiu marcar e foi substituído na reta final.
O primeiro capítulo da final do campeonato mexicano caiu para o lado do Tigres. Em Monterrey, e logo no início da segunda parte, Ángel Correa aproveitou um erro do guarda-redes Hugo González para marcar aquele que seria o único golo do encontro.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Paulinho, referência ofensiva da equipa, foi titular e esteve em jogo até aos 78 minutos, mas encontrou uma defesa sólida que o impediu de criar perigo. A tentativa de reação do Toluca esbarrou na organização do Tigres e, já nos descontos, a expulsão de Robert Morales (90+2’) tornou a missão ainda mais complicada.
Futebol Nacional
Casca grossa, dúvidas e superação, teve de tudo um(...)
A decisão do título está marcada para segunda-feira de madrugada, no estádio do Toluca, 01h00 em Portugal Continental. Apesar da desvantagem mínima, a final permanece aberta e o apoio em casa poderá ser determinante para a equipa mexicana tentar virar a eliminatória.
O avançado português atravessa uma das melhores fases da carreira desde que se mudou para o México. Foi decisivo nas meias-finais frente ao Monterrey e voltou recentemente a falar sobre a ambição de regressar à Seleção Nacional, com o Mundial de 2026, disputado também no México, no horizonte.
“Obviamente que quero muito jogar pela minha seleção. Vou trabalhar para isso”, disse Paulinho na flash interview das meias-finais. O futebolista soma três internacionalizações por Portugal.
Agora, antes de pensar no futuro com a equipa das quinas, Paulinho tem pela frente um desafio mais imediato: ajudar o Toluca a virar uma final que ficou mais difícil, mas que está longe de estar perdida.