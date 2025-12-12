Paulinho em branco e Toluca obrigado a virar final do Apertura frente ao Tigres

O Toluca falhou o arranque ideal na final do Torneio Apertura mexicano. A formação de Paulinho perdeu por 1-0 na visita ao Tigres e terá agora de vencer em casa para conquistar um título que lhe escapa desde 2008. O avançado português voltou a ser titular, mas não conseguiu marcar e foi substituído na reta final.

O primeiro capítulo da final do campeonato mexicano caiu para o lado do Tigres. Em Monterrey, e logo no início da segunda parte, Ángel Correa aproveitou um erro do guarda-redes Hugo González para marcar aquele que seria o único golo do encontro.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Paulinho, referência ofensiva da equipa, foi titular e esteve em jogo até aos 78 minutos, mas encontrou uma defesa sólida que o impediu de criar perigo. A tentativa de reação do Toluca esbarrou na organização do Tigres e, já nos descontos, a expulsão de Robert Morales (90+2’) tornou a missão ainda mais complicada.