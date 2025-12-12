Ouvir
Futebol Internacional

Paulinho em branco e Toluca obrigado a virar final do Apertura frente ao Tigres

12 dez, 2025

Derrota por 1-0 na primeira mão, em Monterrey, deixa a equipa de Paulinho em desvantagem antes do jogo decisivo de segunda-feira. Golo madrugador de Ángel Correa e expulsão tardia complicam as contas do Toluca.

O Toluca falhou o arranque ideal na final do Torneio Apertura mexicano. A formação de Paulinho perdeu por 1-0 na visita ao Tigres e terá agora de vencer em casa para conquistar um título que lhe escapa desde 2008. O avançado português voltou a ser titular, mas não conseguiu marcar e foi substituído na reta final.

O primeiro capítulo da final do campeonato mexicano caiu para o lado do Tigres. Em Monterrey, e logo no início da segunda parte, Ángel Correa aproveitou um erro do guarda-redes Hugo González para marcar aquele que seria o único golo do encontro.

Paulinho, referência ofensiva da equipa, foi titular e esteve em jogo até aos 78 minutos, mas encontrou uma defesa sólida que o impediu de criar perigo. A tentativa de reação do Toluca esbarrou na organização do Tigres e, já nos descontos, a expulsão de Robert Morales (90+2’) tornou a missão ainda mais complicada.

A decisão do título está marcada para segunda-feira de madrugada, no estádio do Toluca, 01h00 em Portugal Continental. Apesar da desvantagem mínima, a final permanece aberta e o apoio em casa poderá ser determinante para a equipa mexicana tentar virar a eliminatória.

O avançado português atravessa uma das melhores fases da carreira desde que se mudou para o México. Foi decisivo nas meias-finais frente ao Monterrey e voltou recentemente a falar sobre a ambição de regressar à Seleção Nacional, com o Mundial de 2026, disputado também no México, no horizonte.

“Obviamente que quero muito jogar pela minha seleção. Vou trabalhar para isso”, disse Paulinho na flash interview das meias-finais. O futebolista soma três internacionalizações por Portugal.

Agora, antes de pensar no futuro com a equipa das quinas, Paulinho tem pela frente um desafio mais imediato: ajudar o Toluca a virar uma final que ficou mais difícil, mas que está longe de estar perdida.

