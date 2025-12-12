Ouvir
Três jovens de 15 anos incendeiam estádio na Finlândia após descida de divisão

12 dez, 2025 - 10:00 • Eduardo Soares da Silva

O FC Haka é o segundo clube com mais títulos conquistado na Finlândia. O incêndio começou na noite de domingo e rapidamente consumiu uma bancada com para cerca de 400 adeptos e danificou o relvado.

Três adeptos de 15 anos incendiaram uma bancada do estádio do FC Haka, um dos históricos clubes do futebol na Finlândia, depois da descida à segunda divisão.

As autoridades finlandesas confirmaram, em comunicado, que um adolescente admitiu ter começado o fogo que consumiu totalmente uma das bancadas do estádio e danificou parte do relvado sintético.

A lei finlandesa não permite que adolescentes com menos de 15 anos enfrentem processos criminais, mas o jovem deverá ser responsabilizado pelos danos materais causados.

O incêndio começou por volta das 20h00 do último domingo e rapidamente consumiu uma bancada que tinha capacidade para cerca de 400 adeptos. O estádio, construído há quase 100 anos, tem capacidade total para 3,200 espectadores.

Marko Laaksonen, presidente do clube, ainda não calculou os danos, mas garante que serão elevados.

"O incêndio é verdadeiramente trágico. Felizmente, não houve feridos e as autoridades conseguiram proteger as restantes instalações. É evidente que os efeitos são significativos e, pelo menos durante algum tempo, as operações do clube serão prejudicadas", afirmou, citado num comunicado oficial.

Para além do jovem que assumiu responsabilidade pelo fogo, outros dois adoslescentes, da mesma idade, estavam também presentes.

O FC Haka é um histórico do futebol finlandês. É o segundo clube com mais títulos conquistados, nove, e tem ainda 12 taças no palmarés. A realidade da segunda divisão não é inédita, tendo passado pelo escalão entre 2013 e 2019, quando conseguiram a promoção.

