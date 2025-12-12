Ouvir
Futebol Internacional

Um Messi de 21 metros? Sim, boludo, em Calcutá. Conheça a “GOAT Tour 2025”

12 dez, 2025 - 16:14 • Redação

A Índia prepara uma receção histórica para Lionel Messi, que inicia uma digressão de três dias com estátuas monumentais, jogos, concertos e encontros com figuras de Estado.

Lionel Messi vai à Índia para a “GOAT Tour 2025”, uma visita-relâmpago a quatro cidades marcada pela inauguração virtual de uma estátua de 21 metros em sua homenagem, por jogos com celebridades e por uma possível reunião com o primeiro-ministro Narendra Modi. A dimensão dos preparativos tem causado um verdadeiro frenesi em Calcutá.

O futebol indiano está a viver dias inéditos com a chegada de Lionel Messi para a “GOAT Tour 2025”, um programa de três dias que passa por Calcutá, Hyderabad, Mumbai e Nova Deli. Segundo a BBC Sports, o momento mais simbólico da visita é a inauguração de uma estátua de 21 metros com o argentino a erguer a Taça do Mundo.

A escultura, construída em apenas 40 dias pela equipa do artista Monty Paul, foi instalada em Calcutá, perto de outra estátua dedicada a Diego Maradona.

Por questões de segurança, Messi participa na cerimónia de forma virtual a partir do hotel, mas a cidade preparou uma receção à altura do campeão mundial. Entre as iniciativas está uma “fan zone” intitulada “Hola Messi”, que inclui uma réplica em tamanho real do jogador sentado num trono e até a recriação da sua casa em Miami.

O primeiro dia da tour inclui um encontro com adeptos, um jogo amigável e uma presença numa gala no Yuva Bharati. Messi não viaja para a Índia desde 2011, quando disputou um particular entre a Argentina e a Venezuela em Calcutá.

Depois de Calcutá, o capitão argentino segue para Hyderabad, onde assistirá a um concerto e participará num jogo de futebol 7 no Estádio Internacional Rajiv Gandhi. A digressão continua em Mumbai com uma Taça de Padel e um desfile de moda solidário de 45 minutos. A agenda encerra em Nova Deli, onde está previsto um encontro com o primeiro-ministro Narendra Modi.

Messi chega à Índia no auge de mais um momento de consagração: conquistou recentemente o segundo prémio consecutivo de melhor jogador da MLS, depois de levar o Inter Miami ao título da liga norte-americana. A digressão funciona também como uma celebração pública do jogador, cuja ligação com adeptos de todo o mundo continua a crescer, agora materializada na maior estátua de Messi alguma vez construída.

