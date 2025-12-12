Um Messi de 21 metros? Sim, boludo, em Calcutá. Conheça a “GOAT Tour 2025”

Lionel Messi vai à Índia para a “GOAT Tour 2025”, uma visita-relâmpago a quatro cidades marcada pela inauguração virtual de uma estátua de 21 metros em sua homenagem, por jogos com celebridades e por uma possível reunião com o primeiro-ministro Narendra Modi. A dimensão dos preparativos tem causado um verdadeiro frenesi em Calcutá.

O futebol indiano está a viver dias inéditos com a chegada de Lionel Messi para a “GOAT Tour 2025”, um programa de três dias que passa por Calcutá, Hyderabad, Mumbai e Nova Deli. Segundo a BBC Sports, o momento mais simbólico da visita é a inauguração de uma estátua de 21 metros com o argentino a erguer a Taça do Mundo.

A escultura, construída em apenas 40 dias pela equipa do artista Monty Paul, foi instalada em Calcutá, perto de outra estátua dedicada a Diego Maradona.

Por questões de segurança, Messi participa na cerimónia de forma virtual a partir do hotel, mas a cidade preparou uma receção à altura do campeão mundial. Entre as iniciativas está uma “fan zone” intitulada “Hola Messi”, que inclui uma réplica em tamanho real do jogador sentado num trono e até a recriação da sua casa em Miami.