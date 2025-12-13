Digressão de Messi na Índia começa com adeptos zangados e cadeiras a voar

13 dez, 2025 - 13:15 • João Pedro Quesado
A digressão de Lionel Messi na Índia começou mal. Este sábado, pelo menos centenas de adeptos em Calcutá provocaram o caos ao arrancar e atirar cadeiras, após uma breve aparição do futebolista argentino.
Messi terá, segundo notícias publicadas na Índia citadas pela Reuters, caminhado à volta do relvado do estádio Salt Lake. Contudo, estava constantemente rodeado por um grupo alargado de pessoas, e abandonou o local 20 minutos depois da chegada.
As imagens publicadas pela agência de notícias ANI mostram os adeptos a atirar, para a pista de atletismo e para o relvado, cadeiras arrancadas das bancadas, assim como outros objetos. Muitos escolheram trepar a vedação a separar o centro do estádio das bancadas, e atiraram objetos a partir dessa posição.
"Não acredito que houve tanta má gestão", disse à Reuters Eddie Lal Hmangaihzuala, que viajou cerca de 1.500 quilómetros, em dois dias, para chegar ao evento. "O Messi saiu rápido, acho que se sentia inseguro. Dificilmente o vislumbrei".
O organizador do evento, Satadru Dutta, foi detido pela polícia. "Estamos a agir para esta má gestão não sair impune", declarou Rajeev Jumar, chefe da polícia da província. "Ele já prometeu por escrito que o valor dos bilhetes deve ser reembolsado".
"Peço desculpas sinceras ao Lionel Messi, assim como a todos os amantes do desporto e aos seus adeptos, pelo incidente infeliz", afirmou o principal ministro da província de Bengala Ocidental. "Vou constituir uma comissão de inquérito".
Messi está na Índia para uma digressão em que vai participar em concertos, visitar clínicas para jovens futebolistas, um torneio de padel, e lançar iniciativas de caridade. A digressão começou com a revelação de uma estátua de Lionel Messi com 21 metros em Calcutá.