Ekitiké bisa, Salah regressa, Liverpool ganha

Um bis do internacional francês Ekitiké deu a vitória ao Liverpool, em dia de reconciliação entre Salah e o treinador Arne Slot, com o egípcio a entrar cedo em jogo no triunfo diante do Brighton (2-0).

Já o Liverpool vencia por um 1-0, com um golo de Ekitiké aos 47 segundos, após uma recuperação de bola de Joe Gomez, a um mau alívio de Minteh, quando o treinador dos ‘reds’ chamou Salah aos 26 minutos.

O ‘faraó’, que não tinha sido convocado para a visita ao Inter de Milão, após críticas ao treinador, e que se prepara para deixar o Liverpool – para disputar a Taça das Nações Africanas (CAN) -, foi a jogo, sob os aplausos do público em Anfield.

Salah não marcou, mas deu maior dinamismo ao campeão inglês, que na segunda parte dilatou a vantagem, uma vez mais por Ekitiké, o melhor jogador em campo, ao surgir a cabecear ao segundo poste, aos 60, após canto apontado pelo egípcio.

O resultado é um regresso às vitórias do Liverpool, a fazer uma época francamente má na Liga inglesa e que tinha empatado em casa com o Sunderland (1-1) e fora com o Leeds United (3-3), jogo após o qual Salah, não utilizado, disparou em várias direções.

Em Anfield, os adeptos também dispensaram forte aplauso ao seu ex-vice-capitão James Milner, que vestiu as cores do Liverpool entre 2015 e 2023, e que entrou em campo aos 87 minutos pelo Brighton, envergando, como decidiu no início de época, a camisola número 20, em homenagem ao amigo português Diogo Jota, falecido num acidente de viação em 3 de julho, em Espanha.



Com esta vitória, o Liverpool sobe provisoriamente ao sexto lugar, com 26 pontos, mais um do que Manchester United (sétimo), de Ruben Amorim, que nesta jornada recebe na segunda-feira o Bournemouth (13.º).



Também este sábado, em jogo igualmente da 16.ª jornada, o Chelsea, com Pedro Neto a titular, recebeu e venceu o Everton, num jogo ‘decidido’ por Cole Palmer, aos 21 minutos, e Malo Gusto, aos 45+1, com assistência do internacional português.

Os londrinos, com mais um jogo, sobem ao quarto lugar (28 pontos), mas o Crystal Palace, apesar de missão difícil na receção no domingo ao Manchester City, está a dois pontos e ainda pode recuperar a posição.

Na liderança da ‘Premier’ está o Arsenal (33 pontos, 15 jogos), seguido de Manchester City (31, 15), Aston Villa (30, 15), Chelsea (28, 16) e Crystal Palace (26, 15).



