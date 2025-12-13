Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Flamengo na final da Taça Intercontinental

13 dez, 2025 - 20:15 • Lusa

O PSG vai ser o próximo adversário do campeão brasileiro e da Libertadores.

A+ / A-

Os brasileiros do Flamengo qualificaram-se para a final da Taça Intercontinental de futebol de 2025, ao derrotarem os egípcios do Pyramids (2-0), no Qatar, marcando encontro com os franceses do Paris Saint-Germain.

Em Al Rayyan, Léo Pereira (24 minutos) e Danilo (52), antigo defesa direito do FC Porto, anotaram os golos do recém-campeão brasileiro e sul-americano, ambos assistidos pelo uruguaio Giorgian de Arrascaeta, afastando do embate decisivo os campeões africanos.

O Flamengo vai procurar o quinto troféu em 2025 na quarta-feira, ao medir forças com o tetracampeão francês e campeão europeu PSG, dos internacionais portugueses Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, numa final a disputar-se em Al Rayyan.

Ao contrário dos parisienses, que têm entrada direta na decisão, os cariocas bateram os mexicanos do Cruz Azul (2-1), com dois tentos de Arrascaeta, nos quartos de final, e o Pyramids, nas ‘meias’, sendo que o vencedor sucede aos espanhóis do Real Madrid no historial da competição, discutida em eliminatórias entre os seis campeões continentais.

A Taça Intercontinental adotou um novo formato em 2024, já depois de ter vigorado de 1960 a 2004, quando se realizava apenas entre os campeões europeu e sul-americano.

Entre 2005 e 2023, a FIFA juntou anualmente os detentores dos cetros continentais - e quase sempre um representante do país anfitrião - no Mundial de clubes, que tinha sido estreado em 2000 e foi renovado em 2025, ao envolver 32 equipas a cada quatro anos.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?