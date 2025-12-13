Ouvir
Espanha

Griezmann “salva” três pontos do Atlético Madrid

13 dez, 2025 - 17:10 • Lusa

“Colchoneros” estão a seis pontos do líder Barcelona.

O Atlético de Madrid regressou aos triunfos na Liga espanhola de futebol, em jogo da 16.ª jornada em que venceu em casa o Valência (2-1), mas no qual sentiu muitas dificuldades.

À equipa de Diego Simeone, que vinha de duas derrotas fora em ‘La Liga’, com FC Barcelona (3-1) e Athletic Bilbau (1-0), conseguiu manter um registo quase impoluto no Metropolitano, a sua casa, onde tem no campeonato um empate e agora 11 vitórias seguidas.

Frente a um Valência com os portugueses Thierry Correia e André Almeida a titulares e que está muito abaixo na classificação (16.º), o ‘Atleti’ sofreu para garantir os três pontos, num jogo que esteve em aberto.

O Atlético de Madrid vencia por 1-0 ao intervalo, após golo do capitão Koke, a aproveitar a sobra de um canto e vindo de trás, para inaugurar o marcador, aos 17 minutos, numa primeira metade em que o Valência teve um golo bem anulado a Pepelu.

Na segunda parte, a equipa ‘che’ ainda sonhou, quando Lucas Beltrán, após combinação com André Almeida, fintou Thiago Almada à entrada da área e rematou forte e colocado, junto ao poste de Oblak, fez o 1-1, aos 63 minutos.

Com o Atlético de Madrid proibido de perder, está a seis pontos do líder FC Barcelona, que tem menos um jogo, valeu a Simeone a arte individual de Griezmann, que tinha entrado para o lugar de Julian Alvarez.

O internacional francês recebeu de costas uma bola longa, dominou e ganhou posição sobre o compatriota Dimitri Foulquier e recolocou a equipa de Madrid em vantagem (2-1), aos 74 minutos, num resultado que se manteve até ao final.

O Atlético de Madrid segue em quarto na ‘La Liga’, com 34 pontos, atrás de FC Barcelona (40), Real Madrid (36), ambos com menos um jogo, e Villarreal (35), com menos dois jogos, enquanto o Valência mantém-se perto da zona perigosa, em 16.º, com apenas mais um ponto do que o Maiorca (18.º), primeiro em zona de descida.

