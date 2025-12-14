Bayern Munique empata com “lanterna vermelha”

14 dez, 2025 - 21:13
O Bayern Munique empatou em casa com o Mainz (2-2), o 'lanterna vermelha' da Liga alemã de futebol.
O jovem médio Lennart Karl, de 17 anos, continua a impor-se no 'onze' dos bávaros e, depois de ter marcado um golo há cinco dias na vitória sobre o Sporting (3-1) para a Liga dos Campeões, voltou a faturar, abrindo o marcador aos 29 minutos.
Mas os visitantes reagiram ainda antes do intervalo, aos 45+2, por intermédio do defesa polaco Kacper Potulski, e o jogo da 14.ª ronda da Bundesliga chegou empatado ao intervalo.
Na segunda metade, e apesar do natural domínio do Bayern Munique - com o internacional português Raphaël Guerreiro no banco -, o sul-coreano Jae-Sung Lee colocou o Mainz na frente do marcador, aos 67, e a resistência do último classificado só terminou aos 87, quando o 'inevitável' Harry Kane restabeleceu a igualdade da marca dos onze metros.
Apesar do empate, o Bayern Munique reforçou a liderança folgada (38 pontos), já que o Leipzig perdeu por 3-1 na deslocação ao terreno do Union Berlim na sexta-feira, mantendo os 29 pontos, ao passo que o Mainz continua na cauda da tabela, no 18.º posto, com apenas sete pontos.
Já o Borussia Dortmund, com o avançado português Fábio Silva a titular (foi substituído logo aos 56 minutos), não foi além de um empate na visita ao Friburgo (nono com 17).