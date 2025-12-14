Ouvir
Itália

Inter ganha e é o novo líder do campeonato

14 dez, 2025 - 21:31

AC Milan empatou e o Nápoles perdeu.

A+ / A-

O Inter Milão ganhou na visita ao campo do Génova, por 2-1, assumindo a liderança da Liga italiana de futebol, depois do empate e da derrota de AC Milan e Nápoles, respetivamente.

O avançado argentino Lautaro Martínez continua em grande forma e, depois de assistir o defesa alemão Yann Bisseck logo aos seis minutos para o primeiro golo da partida da 15.ª ronda, encarregou-se de fazer o segundo, aos 38, o seu oitavo na temporada, liderando a lista dos melhores marcadores em Itália.

O Génova ainda reduziu, aos 68 minutos, através do atacante português Vitinha, mas o esforço final dos anfitriões foi insuficiente para evitar a derrota, pelo que soma 14 pontos e segue no 16.º lugar.

Por seu turno, o Inter Milão é o primeiro classificado, com 33 pontos, mais um do que o AC Milan, e mais dois do que o Nápoles, que também jogaram hoje.

O AC Milan empatou frente ao Sassuolo (2-2), enquanto o campeão em título Nápoles foi derrotado na visita à Udinese (1-0).

Massimiliano Allegri não contou com o internacional luso Rafael Leão, devido a problemas físicos, depois de sair com queixas na ronda anterior, e o AC Milan, apesar de um 'bis' de Bartesaghi (34 e 47 minutos), perdeu pontos.

O líder provisório esteve a perder, quando o canadiano Ismael Cone marcou, aos 13 minutos, para o Sassuolo, mas Bartesaghi marcou para os 'rossoneri', aos 34 minutos, e, já no início da segunda parte, aos 47.

Com a formação de Milão por cima do jogo, mas sem grandes oportunidades, o Sassuolo chegou mesmo ao empate, com o avançado Pinamonti, que já tinha feito o mesmo movimento no primeiro, a servir em apoio o extremo Laurienté para o 2-2, aos 77.

Já o Nápoles sofreu o único golo do encontro aos 73 minutos, por intermédio do médio neerlandês Jurgen Ekkelenkamp. Isto, depois de a Udinese ter visto dois golos serem anulados pelo VAR, o primeiro aos 52, e o segundo aos 69, após terem sido detetados um fora de jogo e uma falta, respetivamente, nas jogadas em questão.

