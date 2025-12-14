Ouvir
Lyon ganha com assistência de Afonso Moreira

14 dez, 2025 - 23:11 • Lusa

Na liderança do campeonato está o Lens, cm 37 pontos, mais um que o PSG.

O Lyon venceu o Le Havre, por 1-0, com o português Afonso Moreira a fazer a assistência para o único golo do jogo, que deu a vitória à equipa de Paulo Fonseca na Liga francesa de futebol.

Depois de uma primeira parte sem golos, e com o Le Havre a dar uma boa réplica e a pôr à prova por diversas ocasiões o guarda-redes eslovaco Dominik Greif, que até foi considerado o melhor jogador da partida, o tento solitário chegou aos 52, por intermédio do médio checo Pavel Sulc, após passe do internacional sub-21 luso.

O compatriota Mathys de Carvalho, internacional sub-20 português, foi lançado em campo por Paulo Fonseca, aos 73 minutos, mas o marcador não mexeu mais até ao fim desta partida da 16.ª jornada da Ligue 1, pelo que o Lyon arrecadou os três pontos e segue no quinto posto, com 27 pontos.

Na liderança está o Lens, cm 37 pontos, mais um que o PSG.

