Real Madrid vence fora e mantêm distâncias para Barcelona

O Real Madrid preservou distâncias para o campeão e líder Barcelona na segunda posição da Liga espanhola de futebol, ao vencer fora o Alavés (2-1), na 16.ª jornada, regressando aos triunfos depois de duas derrotas em casa.

Em Vitoria, o francês Kylian Mbappé (24 minutos) e o brasileiro Rodrygo (76) marcaram pelos madrilenos, por entre um golo do recém-entrado Carlos Vicente (68) nos anfitriões.

Mbappé fortaleceu o comando dos melhores marcadores do campeonato, agora com 17 tentos, e ajudou o Real a diluir a recente fase negativa, na qual teve três empates e uma derrota nas últimas cinco rondas, cedendo ainda na receção aos ingleses do Manchester City (2-1), para a sexta e antepenúltima jornada da fase principal da Liga dos Campeões.

Oponentes do Benfica na principal prova europeia de clubes, os "merengues" seguem na vice-liderança da Liga espanhola, com 39 pontos, a quatro do Barcelona, que venceu em casa o Osasuna (2-0), no sábado, e tem mais uma partida, tal como o rival madrileno, numa tabela em que o Alavés é 12.º, com 18, após cinco derrotas nos últimos sete jogos.

O pódio é fechado pelo Villarreal, com 35 pontos (menos dois desafios), que viu adiada a visita ao lanterna-vermelha Levante, com nove, após as autoridades civis terem alertado para o risco de chuvas persistentes e tempestade na comunidade autónoma de Valência.

Adversário do bicampeão português Sporting na fase principal da Liga dos Campeões, o Athletic Bilbau perdeu fora com o Celta de Vigo (2-0) e manteve-se no sétimo lugar, com 23 pontos, contra 22 dos galegos, oitavos, que alcançaram o segundo êxito consecutivo.