"Alguns sinais alertaram-me para parar". Jardim anuncia pausa na carreira após deixar o Cruzeiro

O treinador português Leonardo Jardim anunciou que vai fazer uma pausa na carreira após ter deixado o Cruzeiro.

Jardim terminou a época com a eliminação, nas meias-finais da Taça do Brasil, frente ao Corinthians. Esteve este ano no clube de Belo Horizonte, que levou ao terceiro lugar do Brasileirão.

"O nosso contrato era até ao fim da época e havia a possibilidade de cada lado para sair. Eu acionei essa cláusula por motivos que são muito pessoais, por todo o desgaste deste ano, não só desportivo, mas também das minhas coisas pessoas. Alguns sinais alertaram-me para parar um pouco para preservar a minha saúde física e mental", disse o técnico madeirense.

É a segunda pausa de Leonardo Jardim, que o tinha feito após deixar o Mónaco.

"Vim para o Cruzeiro depois de ter passado 45 dias em viagens e no hospital com a minha esposa, sem tempo para nada. Dois depois de sair do hospital, vim para o Cruzeiro", contextualiza ainda Jardim.

O treinador português garante que não são motivos financeiros que o levam a deixar o Brasil, até porque nem chegou a falar do tema com a direção: "Nunca estive num clube para receber o salário, não sou treinador para estar a 50%."

"Quero estar com a minha família, com os meus pais, os que são do meu sangue, não valia a pena falar de dinheiro, porque não vale a pena estar aqui a 50%", concluiu.

De acordo com a imprensa brasileira, a decisão já era conhecida internamente por alguns elementos do clube, embora o treinador tenha optado por adiar qualquer posição pública para não desviar atenções da fase decisiva da Taça do Brasil.

O Cruzeiro acabou por ser eliminado nas meias-finais, ao cair frente ao Corinthians no desempate por grandes penalidades, ficando fora da final, que será disputada entre Corinthians e Vasco, que eliminou o Fluminense.

Apesar da eliminação, o balanço da passagem de Leonardo Jardim é positivo. O treinador levou o Cruzeiro ao terceiro lugar do Brasileirão, garantindo presença na próxima edição da Taça Libertadores, além da campanha até às meias-finais da Taça do Brasil.

"Está a dar prioridade à sua vida pessoal"

A pausa na carreira apanhou de surpresa André Martins, que foi orientado pelo técnico madeirense no Sporting: "Custa-nos ver para lá do futebol às vezes, mas tem uma família, acredito que seja o melhor para a sua vida pessoal. Muito provavelmente, está a dar prioridade à sua vida pessoal."

"Acho que ele é um bom gestor, um bom líder. Uma das épocas em que tive mais rendimento com o Sporting foi com ele, adorava a forma como tratava os jogadores, se dirigia a nós. Notava-se que, em termos de gestão humana, era muito forte", explica