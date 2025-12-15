Bruno Fernandes marca grande golo no louco empate do United frente ao Bournemouth

O futebolista internacional português Bruno Fernandes fez um dos golos do empate a quatro bolas do Manchester United, treinado por Ruben Amorim, na receção ao Bournemouth, que encerrou a 16.ª jornada da Liga inglesa.

Num jogo com várias reviravoltas no marcador, os ‘red devils’ desperdiçaram a hipótese de se ‘colarem’ ao Chelsea no quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões, e seguem com 26 pontos, os mesmos do Crystal Palace, que perdeu nesta ronda.



Amad Diallo abriu o marcador para a equipa do técnico português logo aos 13 minutos, mas Semenyo voltou a marcar em Old Trafford, aos 40, para empatar a contenda, ainda que ao intervalo vencesse o United – o ex-FC Porto Casemiro, assistido por Bruno Fernandes, fez o 2-1 aos 45+4.



No arranque do segundo tempo, os comandados do espanhol Andoni Iraola voltaram a empatar em novo golo de um antigo ‘dragão’, o também brasileiro Evanilson (46), e o homem que o desmarcou na cara do golo, Tavernier, consumou mesmo a reviravolta, aos 52, de livre direto.



Depois de Amorim, que também apostou em Diogo Dalot como titular, ter promovido uma tripla alteração para lançar Mainoo e Sesko, além de mudar na defesa com a entrada de Lisandro Martínez, ‘brilhou’ o capitão do conjunto de Manchester.



Bruno Fernandes marcou um livre direto de forma irrepreensível, fazendo o quinto golo pelo clube esta época, e, dois minutos depois, Matheus Cunha fez o 4-3, que o jovem francês Kroupi, de 19 anos, tratou de anular aos 84.



Até final, o guarda-redes belga do United, Lammens, impediu por várias vezes o 5-4 dos forasteiros, que se isolaram no 13.º posto, com 21 pontos, somando o segundo empate seguido e o sétimo encontro consecutivo sem vencer no campeonato.

