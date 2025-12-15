Ouvir
Leonardo Jardim está de saída do Cruzeiro

15 dez, 2025 - 11:00 • Redação

O treinador português decidiu não continuar no clube mineiro a partir de 2026, apesar de ter contrato em vigor. A direção já estuda a sucessão, com Tite bem colocado.

Leonardo Jardim não deverá continuar como treinador do Cruzeiro na próxima temporada. Segundo avança o "Globo Esporte", a decisão foi tomada pelo técnico português há vários dias e deverá ser oficializada a partir desta segunda-feira, numa altura em que o clube começa a definir o planeamento para 2026.

O técnico português manifestou à direção do Cruzeiro a intenção de não prosseguir a carreira como treinador a partir de 2026, mesmo tendo contrato válido até ao final dessa época. O português deverá reunir-se esta semana com Pedro Lourenço e Pedro Junio, presidente e vice-presidente da SAF, para alinhar os termos da saída.

A decisão já era conhecida internamente por alguns elementos do clube, embora o treinador tenha optado por adiar qualquer posição pública para não desviar atenções da fase decisiva da Taça do Brasil. O Cruzeiro acabou por ser eliminado nas meias-finais, ao cair frente ao Corinthians no desempate por grandes penalidades, ficando fora da final, que será disputada entre Corinthians e Vasco, que eliminou o Fluminense.

Apesar da eliminação, o balanço da passagem de Leonardo Jardim é positivo. O treinador levou o Cruzeiro ao terceiro lugar do Brasileirão, garantindo presença na próxima edição da Taça Libertadores, além da campanha até às meias-finais da Taça do Brasil.

Com o cenário de saída praticamente definido, a direção cruzeirense já começou a mapear o mercado. O Globo Esporte refere que, além de Artur Jorge, o nome de Tite ganhou força nos bastidores. O antigo selecionador brasileiro, que está sem clube desde a passagem pelo Flamengo, vê com bons olhos um eventual regresso ao ativo no comando da equipa mineira.

A expectativa no Cruzeiro é avançar rapidamente no processo de escolha do novo treinador, de forma a evitar atrasos no planeamento da próxima temporada, que já inclui reforços encaminhados e decisões estratégicas para 2026.

