“O Imortal recebe-te de braços abertos”: Scolari e uma mensagem para Luís Castro

Scolari garantiu total apoio ao novo treinador e à sua equipa técnica, assegurando que o Grêmio está preparado para acolher o português da melhor forma. Entre palavras de incentivo e confiança, o dirigente deixou também uma nota bem-humorada, prometendo uma receção típica do Rio Grande do Sul, com chimarrão e churrasco.

Num tom próximo e descontraído, Felipão destacou o ambiente que Luís Castro irá encontrar em Porto Alegre. “Somos uma torcida aguerrida, forte e vibrante, que ajuda a equipa a vencer”, afirmou, recordando ainda a sua própria experiência em Portugal para reforçar a ligação histórica entre os dois países no futebol.

A chegada de Luís Castro ao comando técnico do Grêmio ficou marcada por uma mensagem especial de Luiz Felipe Scolari. O antigo selecionador nacional português e atual coordenador técnico do clube gaúcho deu as boas-vindas ao treinador português num vídeo divulgado nas redes sociais, sublinhando o apoio da estrutura e dos adeptos ao novo projeto.

Luís Castro reagiu de forma positiva à mensagem, agradecendo publicamente a receção e assumindo ser uma honra representar o “Imortal Tricolor”. O técnico português destacou ainda o peso histórico do clube e o orgulho em liderar um emblema com grande tradição no futebol sul-americano.

O treinador vai iniciar funções em 2026, com contrato até ao final de 2027, e chega acompanhado por uma equipa técnica composta por seis elementos, maioritariamente portugueses.

Natural de Vila Real, Luís Castro tem um percurso longo e diversificado como treinador, iniciado no final da década de 1990. Em Portugal, ganhou destaque no FC Porto, onde foi coordenador da formação e ganhou uma II Liga com a equipa B, afirmando-se pela capacidade de desenvolvimento de jovens jogadores. Depois, treinou Rio Ave, Chaves e Vitória SC.

Seguiram-se experiências internacionais, com particular relevo para as passagens pelos ucranianos do Shakhtar e pelo Botafogo, no Brasil, onde conquistou a Taça Rio. Mais recentemente, esteve no Al-Wasl, nos Emirados Árabes Unidos. Agora, regressa ao Brasil para assumir um dos clubes mais emblemáticos do continente, com o apoio declarado de Felipão desde o primeiro momento.