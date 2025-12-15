Paulinho mostra os dentes e conduz Toluca ao bicampeonato mexicano

Ouvir
Um golo decisivo, nervos de aço nos penáltis e mais um troféu no currículo. Paulinho voltou a ser protagonista numa final épica e ajudou o Toluca a conquistar o bicampeonato do México, apesar de ter terminado a noite lesionado.

O avançado internacional português Paulinho marcou na segunda mão da final do Apertura frente ao Tigres e foi a peça chave na reviravolta que levou o Toluca a vencer o campeonato mexicano, numa decisão resolvida apenas nas grandes penalidades.

Depois da derrota por 1-0 no primeiro jogo, o Toluca entrou pressionado na segunda mão, disputada no Estádio Nemesio Díez. O cenário complicou-se ainda mais quando o Tigres marcou cedo, aos 14 minutos, ampliando a vantagem no agregado. Ainda assim, a equipa orientada por Antonio Mohamed não baixou os braços e respondeu antes do intervalo, com Helinho a restabelecer a igualdade no encontro.

O momento decisivo surgiu no início da segunda parte. Aos 52 minutos, Helinho voltou a estar em evidência ao servir Paulinho, que apareceu no sítio certo para fazer o 2-1 e empatar a eliminatória, levando a final para prolongamento. Até ao fim do tempo extra, o marcador não voltou a mexer, apesar da insistência dos “Diablos Rojos”.

Na lotaria dos penáltis, o drama prolongou-se por 24 remates. Entre falhanços sucessivos de ambos os lados, o Toluca acabou por ser mais eficaz e venceu por 9-8, garantindo o título do Apertura e confirmando o bicampeonato mexicano, algo que o clube não alcançava desde 2009.

Paulinho, de 33 anos, soma assim o quarto título desde que chegou ao futebol mexicano e continua a afirmar-se como uma das grandes figuras da competição. A noite perfeita ficou apenas manchada pela lesão sofrida perto do final do encontro, que o obrigou a sair antes do apito final. Ainda assim, o contributo do avançado português foi decisivo para mais uma página dourada na história do Toluca.

