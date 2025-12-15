Sergio Reguilón junta-se a Messi no Inter Miami

O internacional espanhol Sergio Reguilón foi anunciado, esta segunda-feira, como reforço do Inter Miami.

O lateral de 28 anos estava sem clube desde que terminou contrato com o Tottenham no final da temporada passada. Assina com os campeões americanos por duas temporadas, até ao fim de 2027, com a opção de renovação por mais uma época.

"É um projeto ambicioso, um clube vencedor que está a fazer bem as coisas. Foi isso que me trouxe para aqui: continuar a competir e vencer", disse aos meios do clube.

Reguilón esteve ligado aos "Spurs" desde 2020 e, depois de duas temporadas de muita utillização, foi emprestado ao Atlético de Madrid, Manchester United e Brentford. Na época passada regressou ao Tottenham, mas fez apenas seis jogos.

Jordi Alba terminou a carreira esta temporada e Reguilón ocupará a sua vaga no lado esquerdo da defesa.