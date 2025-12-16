Aitana faz o "hat-trick" do The Best. Em quem votou a jornalista da Renascença?

Aitana Bonmatí, média do Barcelona, foi eleita pela terceira vez consecutiva a melhor jogadora do mundo no prémio The Best, da FIFA.

A jogadora de 27 anos continua a cimentar a sua posição como uma das melhores jogadores da década. Vence o galardão apesar de ter perdido a Liga dos Campeões e o Campeonato da Europa na final de ambas as competições.

O Barcelona voltou a dominar o futebol espanhol e venceu o "triplete" com ajuda de Aitana, que marcou 16 golos e registou 11 assistências em 2024/25. Está atualmente a recuperar de uma fratura sofrida há poucos dias.

Todo o pódio foi espanhol. Alexia Putellas, vencedora do prémio em 2021 e 2022, ficou no segundo lugar, seguida de Mariona Caldentey, avançada do Arsenal, que ficou no terceiro posto.

Em quem votou a jornalista da Renascença?

O prémio foi escolhido pelos selecionadores nacionais, capitãs das respetivas seleções, jornalistas de cada país e ainda os fãs, através de uma votação online.

Portugal foi representado por Francisco Neto, Dolores Silva e pela jornalista da Renascença, Inês Braga Sampaio, que entregou os seus cinco votos a Mariona, tal como fizeram Neto e Dolores Silva.

Em segundo lugar, a jornalista votou em Temwa Chawinga, ponta de lança do Maláui e do Kansas City, e elegeu a vencedora Aitana para a terceira posição.

Curiosamente, Francisco Neto e Dolores Silva nem sequer selecionaram Putellas e Aitana nas suas votações.

O selecionador português escolheu a avançada inglesa Alessia Russo no segundo lugar, que juntou a Champions ao Campeonato da Europa com 20 golos marcados pelas "gunners", mais dois golos e três assistências no Euro. No terceiro lugar, Neto elegeu Patri Guijarro, média do Barcelona.

Já Dolores Silva entregou o segundo lugar a Guijarro, mas o terceiro para Ewa Pajor, avançada internacional polaca do Barcelona, que marcou 42 golos na temporada passada.