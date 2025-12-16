Clubes sul-americanos querem entrar diretamente nas meias-finais da nova Taça Intercontinetal

A CONMEBOL, Confederação Sul-Americana de Futebol, formalizou junto da FIFA um pedido de alteração da Taça Intercontinental para que os clubes daquele continente se apurem diretamente para as meias-finais do torneio.

A prova, criada no ano passado após a reformulação do Campeonato do Mundo de Clubes, prevê apenas a passagem direta do vencedor da Liga dos Campeões europeus à final do torneio. No antigo formato, o vencedor da Libertadores entrava em competição nas meias-finais.

"O caminho do Flamengo para chegar à final é muito mais longo e até diria injusto", disse Alejandro Domínguez, presidente da CONMEBOL, à "Globoesporte".

Os vencedores da Liga dos Campeões de África e Ocêania são os primeiros a entrar em prova, numa primeira eliminatória. Nessa partida, os egípcios do Pyramids FC bateram os neozelandeses do Auckland City por 3-0.

Os brasileiro do Flamengo, da América do Sul, os mexicanos do Cruz Azul, da América do Norte, Central e Caribe e os sauditas do Al-Ahli, da Ásia, entram na segunda eliminatória. Flamengo e Pyramids seguiram em frente e defrontaram-se na meia-final, com triunfo brasileiro, por 2-0.

"Nós nunca estivemos de acordo com estas mudanças no torneio. Acho que a história está, de alguma maneira, a favor da América do Sul. Mas são coisas que acontecem, temos de falar junto da FIFA", acrescentou.

PSG e Flamengo discutem o troféu, esta quarta-feira, a partir das 17h00.