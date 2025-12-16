Dembélé junta The Best à Bola de Ouro, Vitinha e Nuno Mendes no melhor 11 do ano

O avançado francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, venceu o prémio de melhor jogador do mundo da FIFA, o galardão "The Best", que junta à Bola de Ouro.

"Queria agradecer à minha equipa. Foi um ano incrível, individual e coletivamente. Gostaria ainda de agradecer à minha família que sempre me apoiou e ao PSG que nos deu este ano fantástico. No próximo ano espero voltar a receber este prémio", disse, numa gala no Qatar.

Lamine Yamal, promessa do Barcelona, ficou no segundo lugar, enquanto que Kylian Mbappé, do Real Madrid, fechou o pódio.

O prémio foi escolhido pelos selecionadores nacionais, capitães das respetivas seleções, jornalistas de cada país e ainda os fãs, através de uma votação online. Portugal foi representado por Roberto Martínez, Bernardo Silva e Vítor Serpa.

Roberto Martínez elegeu Nuno Mendes como o melhor do ano, seguido de Vitinha e Lamine Yamal. Já Bernardo Silva preferiu o médio português do PSG, relegando o lateral-esquerdo para a segnda posição. O terceiro posto foi para Dembélé.

O extremo francês, de 28 anos, ajudou o Paris Saint-Germain a conquistar quase tudo: Ligue 1, Taça e Supertaça, e Liga dos Campeões. Só faltou o Mundial de Clubes, mas mesmo assim foi à final.

Dembélé marcou 35 golos e registou 14 assistências na temporada histórica dos parisienses.

Mendes e Vitinha no 11 do ano

Os internacionais portugueses Nuno Mendes e Vitinha figuram no melhor onze inicial do ano, que corou a equipa que venceu a Liga dos Campeões pelo PSG.

Para além de Vitinha e Nuno Mendes, o onze conta com o guarda-redes Donnarumma (entretanto transferido para o Manchester City), o lateral Hakimi, o defesa Pacho e o avançado Ousmane Dembelé.



A completar a seleção, além dos dois lusos que venceram também a Liga das Nações por Portugal, está Cole Palmer, figura do Chelsea campeão do mundo de clubes, Jude Bellingham (Real Madrid), o defesa do Liverpool Virgil van Dijk, e duas estrelas espanholas do FC Barcelona, Pedri e Lamine Yamal.