Fim da novela? PSG condenado a pagar 60,9 milhões a Mbappé

16 dez, 2025 - 12:27 • Inês Braga Sampaio com Reuters

Valor corresponde a salário e bónus não pagos ao avançado internacional francês, que em 2024 saiu para o Real Madrid.

Pode ter chegado ao fim a novela entre o Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé. Esta terça-feira, o Tribunal do Trabalho de Paris condenou o clube francês a pagar 60,9 milhões de euros ao seu ex-jogador.

O valor corresponde a salários e bónus não pagos. Mbappé queixa-se de que o PSG reteve pagamentos relativos a abril, maio e junho de 2024, pouco antes de rumar ao espanhóis do Real Madrid.

"Estamos satisfeitos com esta decisão. É o que podes esperar quando salários não são pagos", disse o advogado de Mbappé, Frederique Cassereau, após ser conhecido o acórdão do tribunal, que considerou que o PSG não pagou três meses de salário ao avançado, mais um bónus de ética e um bónus de assinatura.

Somas essas que também já tinham sido reconhecidas como estando em falta pela Liga Francesa de Futebol Profissional em setembro e outubro de 2024. Os juízes afirmaram que o PSG não tinha fornecido prova de que Mbappé abdicara formalmente desses valores.

PSG e Mbappé exigem centenas de milhões de euros um ao outro, na sequência da saída do jogador, em final de contrato, para o Real Madrid, em 2024. Mbappé alega que o PSG lhe deve 260 milhões de euros, enquanto o clube pede 440 milhões ao avançado.

Resta perceber se a decisão do Tribunal do Trabalho de Paris coloca mesmo um ponto final no assunto, dado que é passível de recurso.

