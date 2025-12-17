Ouvir
Besiktas sobre Rafa. “Esperamos 15 milhões de euros”

17 dez, 2025 - 17:12

Português estará a pressionar para deixar o clube turco e o Benfica está atento à situação.

A+ / A-

O presidente do Besiktas volta a falar sobre Rafa e deixa o aviso: “Quem pagar 15 milhões pode levá-lo”.

Serdal Adali deu novos esclarecimentos aos jornalistas sobre o ex-internacional luso.

“Se ele quer jogar, joga. Esperamos 15 milhões de euros, quem pagar pode levá-lo. O jogador recebeu uma taxa de assinatura que tem de ser paga”, disse.

O líder do clube turco acrescenta: “Disse-lhe para ele jogar até à paragem dos campeonatos e depois veremos”.

Rafa tem estado fora das escolhas do Besiktas e estará a pressionar para deixar o clube já no mercado de inverno.

O Benfica será um dos clubes atentos à situação do jogador.

