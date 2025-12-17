Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol

Bilhetes para os jogos de Portugal no Mundial 2026 estão entre os mais caros

17 dez, 2025 - 17:55 • Lusa

A informação é confirmada pela própria FIFA. Valores altos têm gerado polémica.

A+ / A-

O preço dos bilhetes para os jogos de Portugal no Mundial'2026, que vai decorrer nos Estados Unidos, no Canadá e no México, custam entre 225 e 600 euros, segundo o site oficial da competição.

A FIFA colocou Portugal entre as seleções com os bilhetes mais caros durante a fase de grupos, juntamente com os três países anfitriões e com Argentina, atual detentor do título, Brasil e Inglaterra.

Isto significa que ingresso mais barato para assistir ao vivo à estreia da seleção portuguesa no Mundial2026, que será em 17 de junho, em Houston, nos Estados Unidos, contra vencedor do caminho 1 do playoff intercontinental (Jamaica ou Nova Caledónia ou República Democrática do Congo) custa 225 euros (265 dólares) e é denominado de categoria 3.

Um bilhete da categoria 2 tem o preço 425 euros (500 dólares) e a categoria 1 custa 600 euros (700 dólares).

Estes valores mantêm-se para os restantes dois jogos de Portugal no Grupo K, que serão frente ao Uzbequistão, em 23 de junho, igualmente em Houston, e Colômbia, em 27, em Miami, também em solo norte-americano.

Caso Portugal, que foi cabeça de série no sorteio, vença o grupo, já sabe que vai jogar com um dos melhores terceiros os 16 avos de final em Kansas, com os bilhetes a variarem entre os 170 (mais baratos) e os 442 euros (mais caros) das categorias existentes.

Se seguir em frente, os oitavos de final vão ser em Vancouver, com bilhetes entre os 272 e os 765 euros, enquanto os quartos de final serão de novo em Kansas, com preços entre os 455 e os 1.076 euros.

Já as meias-finais vão disputar-se em Atlanta, com bilhetes entre os 770 e 2.586 euros, enquanto a final tem um custo entre 3.561 e 7.387 euros.

Isto significa que num cenário em que Portugal vença o grupo e chegue à final, um adepto precisa de gastar cerca de seis mil euros para assistir a todos os jogos da equipa das 'quinas'.

Depois de receber muitas críticas praticamente de todo o planeta futebolístico devido ao elevado preço dos bilhetes praticados no próximo Campeonato do Mundo, na terça-feira, a FIFA lançou um pacote de ingressos a 51 euros (60 dólares) para todos os 104 jogos da competição, incluindo a final, mas num número reduzido.

De acordo com o organismo, esses bilhetes serão distribuídos às federações de cada país participante e, de acordo com as contas da agência noticiosa AP, deverá resultar entre 400 e 750 por seleções para cada jogo, dependendo da capacidade do estádio em que é disputado.

A FIFA explicou que cada federação terá "a obrigação de disponibilizar os bilhetes aos adeptos fiéis e com um vínculo próximo à sua seleção".

O jogo de abertura do Mundial2026, que será entre México e a África do Sul, em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México tem bilhetes à venda entre os 870 e 2000 euros.

Já a final, que será em 19 de julho, no Metlife Stadium, em Nova Jérsia, tem ingressos entre 3.500 e 7.400 euros.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?