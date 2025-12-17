Ouvir
CIES. Bruno Fernandes e Otamendi entre os mais utilizados

17 dez, 2025 - 19:03

No entanto, o jogador com mais minutos é o uruguaio Gustavo Gomes.

O Observatório do Futebol (CIES) divulgou a lista dos jogadores de campo com mais minutos somados nas últimas cinco épocas.

Entre os primeiros classificados está um internacional português (Bruno Fernandes, segundo) e um benfiquista (Otamendi, terceiro).

Já o primeiro classificado é o defesa central Gustavo Gomes, do Palmeiras, com 28.194 minutos.

Nos lugares seguintes estão Harry Kane, Declan Rice, Mbappé, Junior Alonso, Vanaken, Kimmich e Marlon Freitas.

Esta lista exclui guarda-redes.

