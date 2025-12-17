CIES. Bruno Fernandes e Otamendi entre os mais utilizados

17 dez, 2025 - 19:03
O Observatório do Futebol (CIES) divulgou a lista dos jogadores de campo com mais minutos somados nas últimas cinco épocas.
Entre os primeiros classificados está um internacional português (Bruno Fernandes, segundo) e um benfiquista (Otamendi, terceiro).
Já o primeiro classificado é o defesa central Gustavo Gomes, do Palmeiras, com 28.194 minutos.
Nos lugares seguintes estão Harry Kane, Declan Rice, Mbappé, Junior Alonso, Vanaken, Kimmich e Marlon Freitas.
Esta lista exclui guarda-redes.