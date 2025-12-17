Ouvir
Inter Miami

Luis Suárez renova com a equipa de Messi

17 dez, 2025 - 17:26 • Lusa

Uruguaio vai continuar mais um ano nos Estados Unidos.

O veterano avançado uruguaio Luis Suárez, de 38 anos, prolongou a sua ligação com o Inter Miami até ao final da próxima temporada, anunciou o clube que esta época conquistou a Liga norte-americana de futebol (MLS).

"A vasta experiência e a liderança do atacante foram cruciais para o Inter Miami", destacou o clube de Miami, em comunicado.

Suárez, que faz parceria no ataque com o astro argentino Lionel Messi, disputou 50 partidas em todas as competições em 2025, marcando 17 golos e fazendo 17 assistências, e o seu contrato terminava no final deste ano.

Apesar da sua influência na equipa, que se sagrou pela primeira vez campeã dos Estados Unidos, o sul-americano teve de lidar com alguns problemas físicas ao longo da época, além de ter enfrentado problemas disciplinares.

Em agosto, foi suspenso por nove partidas após cuspir num membro da equipa técnica dos Seattle Sounders, depois da derrota do Inter Miami na final da Taça das Ligas, e, em novembro, perdeu um jogo dos play-offs por pontapear um guarda-redes adversário.

O atacante chegou ao Inter Miami, detido pelo antigo futebolista inglês David Beckham, em 2024, após sua passagem pelos brasileiros do Grêmio, e, em duas temporadas nos Estados Unidos, marcou 42 golos.

