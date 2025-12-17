PSG conquista Taça Intercontinental

17 dez, 2025 - 19:54
O PSG conquista a Taça Intercontinental de futebol.
O campeão francês derrotou o Flamengo nas grandes penalidades, após um empate 1-1 no tempo regulamentar
Da marca dos 11 metros só os portugueses Vitinha e Nuno Mendes marcaram para o PSG
Do lado brasileiro só De la Cruz conseguiu bater o guarda-redes Safonov, que defendeu quatro grandes penalidades.
Antes, Kvaratskhelia (para o PSG) e Jorginho (de penálti) fizeram os golos do jogo.
O PSG sucede assim ao Real Madrid na conquista da nova Taça Intercontinental