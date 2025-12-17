Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 dez, 2025
Em Destaque
Futebol

PSG conquista Taça Intercontinental

17 dez, 2025 - 19:54

Decisão contra Flamengo nas grandes penalidades.

O PSG conquista a Taça Intercontinental de futebol.

O campeão francês derrotou o Flamengo nas grandes penalidades, após um empate 1-1 no tempo regulamentar

Da marca dos 11 metros só os portugueses Vitinha e Nuno Mendes marcaram para o PSG

Do lado brasileiro só De la Cruz conseguiu bater o guarda-redes Safonov, que defendeu quatro grandes penalidades.

Antes, Kvaratskhelia (para o PSG) e Jorginho (de penálti) fizeram os golos do jogo.

O PSG sucede assim ao Real Madrid na conquista da nova Taça Intercontinental

