Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 17 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Seleção da Malásia punida com três derrotas por fraude na naturalização de jogadores

17 dez, 2025 - 13:33 • Lusa

Federação malaia já manifestou intenção de recorrer da decisão da FIFA para o Tribunal Arbitrado do Desporto.

A+ / A-

A FIFA puniu a Malásia com derrota por 3-0 nos jogos com Cabo Verde, Palestina e Singapura, por ter alinhado com vários jogadores que apresentaram documentação falsa para representar a seleção, anunciou a Federação Malaia de Futebol esta quarta-feira.

Além de ter imposto derrotas nos três encontros particulares (nos quais a Malásia tinha empatado 1-1 com Cabo Verde e vencido a Palestina, por 1-0, e Singapura, por 2-1), a FIFA aumentou no equivalente a 10.700 euros a multa de 376.000 euros aplicada à federação malaia, que já manifestou intenção de recorrer para o Tribunal Arbitrado do Desporto (TAS).

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O organismo regulador do futebol mundial tinha suspendido por um ano sete jogadores, provenientes da Argentina, Brasil, Países Baixos e Espanha, que foram naturalizados pela Malásia em violação das regras da FIFA e atuaram na vitória por 4-0 frente ao Vietname, em junho, em jogo de qualificação para a Taça Asiática de 2027.

A federação daquele país asiático alegou que Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui e Hector Alejandro Hevel Serrano tinham ascendentes nascidos na Malásia, mas os investigadores da FIFA encontraram informações contraditórias, após obterem os documentos originais relevantes dos países de origem.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 17 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?