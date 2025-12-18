Ouvir
25 anos depois, falamos com o jornalista que ajudou a eleger Figo como o melhor do mundo

18 dez, 2025 - 18:45 • Rui Viegas

Joaquim Rita, ex-jornalista do jornal "A Bola" e atual comentador da SIC, "contribuiu" para as eleições da "France Football" durante cerca de 30 anos.

A+ / A-

Vinte e cinco anos depois, recorda-se a Bola de Ouro da "France Football" ganha por Luís Figo. Antes só havia Eusébio [assim distinguido], depois passou a haver Ronaldo.

Na altura, em 2000, o já jogador do Real Madrid - após uma troca super polémica de Camp Nou pelo Bernabéu - bateu Zinedine Zidane por apenas 16 votos. Um deles foi de Joaquim Rita, antigo jornalista de "A Bola" e atual comentador da SIC.

Chamado por Bola Branca a recordar aquele triunfo do ex-internacional luso, Rita lembra que "Figo era considerado o melhor no mundo no um contra um. Fez uma época incrível. Foi o que levou ao troféu, num ombro a ombro com Zidane, então na Juventus. Custou 65 milhões de euros, embora não se pudesse dizer que fosse um grande jogador coletivo", começa por dar conta o jornalista, que sai em defesa da veracidade e justiça do prémio da publicação francesa, às vezes criticado por figuras do futebol. Ronaldo incluído.

"Jamais fui pressionado a votar neste ou naquele, mas percebo algum desencanto e mágoa. Por exemplo de Cristiano Ronaldo, em anos em que foi o melhor e perdeu para Modric e até para Messi. Mas nunca houve cunha, chamemos-lhe assim", termina Joaquim Rita.

