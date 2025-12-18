Ouvir
Depois de despedimento do preparador físico, Davide Ancelotti abandona Botafogo

18 dez, 2025 - 10:18 • Hugo Tavares da Silva

É o que escreve o “Globo Esporte”, que revela que Luca Guerra está no centro da inesperada saída do italiano. Ancelotti continua como adjunto da seleção brasileira.

A+ / A-

Davide Ancelotti não vai continuar no Botafogo em 2026. O filho de Carlo Ancelotti, que também é adjunto do pai na seleção do Brasil, decidiu sair na sequência do despedimento do preparador físico.

É o que escreve o “Globo Esporte”, que revela que Luca Guerra está no centro da inesperada saída do italiano, que também não estaria feliz com a movimentação no mercado. Davide Ancelotti terá avisado o clube que só ficaria no Rio de Janeiro se a equipa técnica permanecesse toda.

A direção do Botafogo associa as lesões dos futebolistas durante a temporada à metodologia de Guerra.

Contas feitas, Davide Ancelotti assinou 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas no comando da ‘estrela solitária’.

“O clube agradece o profissionalismo e comprometimento de Ancelotti durante o período em que liderou a equipe e fez parte da família alvinegra”, pode ler-se no comunicado da entidade carioca. “O Botafogo deseja sucesso em desafios futuros. A nova comissão técnica será anunciada em breve.”

Ancelotti, o sucessor de Renato Paiva no Botafogo, tem 36 anos e cumpriu a primeira experiência como treinador principal, levando o clube ao sexto lugar. Antes, foi adjunto do pai, Carletto, nas aventuras no PSG, Real Madrid, Bayern Munique, Nápoles, Everton e outra vez no Real Madrid.

