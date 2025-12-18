Ouvir
Finalíssima já tem data e local

18 dez, 2025 - 16:10 • Lusa

Frente a frente a seleção campeã europeia e a campeã sul-americana.

A Finalíssima de futebol, que será entre Espanha e Argentina, campeã europeia e campeã sul-americana, respetivamente, vai decorrer no Qatar em 27 de março do próximo ano, no palco da final do Mundial2022, anunciou a organização.

O encontro será no Estádio Lusail às 18h00, decisão que foi tomada em conjunto pela UEFA, a CONMEBOL, assim como a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a Associação Argentina de Futebol (AFA).

A Finalíssima junta as melhores seleções da Europa e da América do Sul, incluindo a Argentina, que é também a atual campeã do mundo, que venceu a edição inaugural em 2022, derrotando a Itália por 3-0 no Estádio de Wembley, em Londres.

Já a Espanha vai disputar pela primeira vez a Finalíssima, naquele que será apenas o segundo jogo oficial de sempre com os argentinos. No Mundial1966, em Birmingham, em Inglaterra, os sul-americanos venceram por 2-1 ainda na fase de grupos.

