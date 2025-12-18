Ouvir
Internacional equatoriano assassinado a tiro após denunciar ameaças de morte

18 dez, 2025 - 09:17 • Eduardo Soares da Silva

Mario Pineida, que marcou presença em duas edições da Copa América, é o quarto jogador profissional assassinado desde setembro no Equador. Imprensa dá conta de um crescente envolvimento do narcotráfico na tentativa de viciação de resultados.

O internacional equatoriano Mario Pineida, de 33 anos, foi assassinado na quarta-feira, em frente a um talho, segundo reporta a imprensa local.

Pineida foi morto apenas algumas horas depois do presidente do seu clube, o Barcelona de Guayaquil, ter revelado que o jogador pediu proteção especial por ter recebido ameaças de morte.

O jogador e os restantes colegas de equipa não tinham treinado nesse dia, em greve por vários meses de ordenados em atraso. A imprensa internacional tem noticiado uma crescente interferência de uma máfia de viciação de resultados e do narcotráfico no futebol do Equador.

Pineida é o quarto jogador assassinado nos últimos meses: Maicol Valencia e Leandro Yépez, de um clube da segunda divisão, foram mortos a tiro a 8 de setembro, e o internacional Jonathan González foi baleado a 20 de setembro.

Para além de Pineida, que jogou nove vezes pela seleção principal do Equador e esteve na Copa América 2015 e 2021, também a sua esposa foi assassinada. A mãe do jogador ficou ferida e está interna no hospital.

Ao longo da carreira, Pineida jogou maioritariamente no Barecelona SC, tendo passado pelos brasileiros do Fluminense em 2022.

O defesa fez mais de 450 jogos na carreira, 44 deles na Libertadores. Conquistou dois títulos nacionais e ajudou o clube a chegar à final da Copa Libertadores em 2021 e 2017, a mais importante competição sul-americana.

