Mbappé à porta do recorde de Cristiano Ronaldo no Real Madrid

Com 58 golos marcados em 2025, Kylian Mbappé está a um passo de entrar para a história do Real Madrid. O avançado francês iguala quase o registo estabelecido por Cristiano Ronaldo em 2013, quando o internacional português apontou 59 golos num ano civil ao serviço dos merengues.

A noite de quarta-feira foi decisiva para Mbappé. Frente ao Talavera, equipa do terceiro escalão espanhol, o francês assinou um bis e ainda participou no terceiro golo do Real Madrid, sendo determinante no apuramento para os quartos de final da Taça do Rei.

No final do encontro, Xabi Alonso não poupou elogios ao avançado. O treinador justificou a opção de manter Mbappé em campo durante todo o jogo, sublinhando a importância dos seus golos numa eliminatória que se revelou mais complicada do que o esperado. “Foi decisivo. Kylian tem sempre esse instinto goleador”, afirmou.

Com apenas mais um jogo por disputar até ao final do ano civil — a receção ao Sevilha, a contar para a LaLiga — Mbappé terá uma última oportunidade para igualar ou até superar o recorde de Cristiano Ronaldo, uma figura que o próprio francês nunca escondeu admirar.

O possível feito ganha ainda maior simbolismo pelo peso do nome que pode ser alcançado. Cristiano Ronaldo marcou uma era no Real Madrid e continua a ser uma referência absoluta para Mbappé, que vê no português um modelo de ambição, trabalho e eficácia.

Mesmo num Real Madrid que continua a procurar maior consistência exibicional, os números de Mbappé falam por si. A um golo da história, o francês está prestes a escrever o seu nome ao lado de um dos maiores ícones de sempre do clube espanhol.