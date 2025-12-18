Mbappé à porta do recorde de Cristiano Ronaldo no Real Madrid

Ouvir
Kylian Mbappé está a apenas um golo de igualar o recorde de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, depois de marcar dois na vitória por 3-2 frente ao Talavera, para a Taça do Rei. O francês pode alcançar já no próximo jogo uma marca que pertence ao seu maior ídolo.

A+ / A-

Com 58 golos marcados em 2025, Kylian Mbappé está a um passo de entrar para a história do Real Madrid. O avançado francês iguala quase o registo estabelecido por Cristiano Ronaldo em 2013, quando o internacional português apontou 59 golos num ano civil ao serviço dos merengues.

A noite de quarta-feira foi decisiva para Mbappé. Frente ao Talavera, equipa do terceiro escalão espanhol, o francês assinou um bis e ainda participou no terceiro golo do Real Madrid, sendo determinante no apuramento para os quartos de final da Taça do Rei.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

No final do encontro, Xabi Alonso não poupou elogios ao avançado. O treinador justificou a opção de manter Mbappé em campo durante todo o jogo, sublinhando a importância dos seus golos numa eliminatória que se revelou mais complicada do que o esperado. “Foi decisivo. Kylian tem sempre esse instinto goleador”, afirmou.

Com apenas mais um jogo por disputar até ao final do ano civil — a receção ao Sevilha, a contar para a LaLiga — Mbappé terá uma última oportunidade para igualar ou até superar o recorde de Cristiano Ronaldo, uma figura que o próprio francês nunca escondeu admirar.

O possível feito ganha ainda maior simbolismo pelo peso do nome que pode ser alcançado. Cristiano Ronaldo marcou uma era no Real Madrid e continua a ser uma referência absoluta para Mbappé, que vê no português um modelo de ambição, trabalho e eficácia.

Mesmo num Real Madrid que continua a procurar maior consistência exibicional, os números de Mbappé falam por si. A um golo da história, o francês está prestes a escrever o seu nome ao lado de um dos maiores ícones de sempre do clube espanhol.

