Meias-finais grandes em perspetiva na Champions feminina

18 dez, 2025 - 16:29 • Lusa

Sorteio da Liga dos Campeões feminina decorreu esta quinta-feira.

O campeão europeu Arsenal e o Real Madrid estão na rota de Chelsea e Barcelona nos quartos de final da Liga dos Campeões feminina de futebol, caso ultrapassem o play-off em fevereiro.

O sorteio da fase seguinte da ‘Champions’ feminina determinou a possibilidade de um clássico espanhol, com o Real Madrid a poder defrontar o Barcelona, da internacional lusa Kika Nazareth, caso a formação ‘merengue’ supere o play-off.

Barcelona, campeão europeu em 2021, 2023 e 2024, Ol. Lyonnes, vencedor da prova em 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022, Chelsea e Bayern Munique terminaram a fase de liga nos quatro primeiros lugares e apuraram-se diretamente para os ‘quartos’.

As equipas situadas entre o quinto e o 12.º lugar vão disputar o play-off de acesso, estando nesse leque as campeãs europeias do Arsenal, que terminaram em quinto e vão disputar o acesso diante das belgas do Oh Leuven.

Com o favoritismo do seu lado, e caso sigam em frente, as londrinas vão disputar os quartos de final com as rivais do Chelsea.

O Benfica, a única equipa portuguesa que competiu na fase de liga, foi eliminada da competição, depois de terminar em 16.º e antepenúltimo lugar, com dois pontos, resultantes de dois empates e quatro derrotas.

- Play-off de acesso aos quartos de final (11/12 de fevereiro e 18/19 de fevereiro):

  • Atlético Madrid – Manchester United
  • Paris FC – Real Madrid
  • Oh Leuven – Arsenal
  • Wolfsburgo – Juventus


- Quartos de final (24/25 de março e 1/2 de abril):


  • Atlético Madrid/Manchester United - Bayern Munique
  • Paris FC/Real Madrid - FC Barcelona
  • Oh Leuven/Arsenal - Chelsea
  • Wolfsburgo/Juventus - Ol. Lyonnes
