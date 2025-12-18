Rui Vitória e federação do Egito chegam a acordo no Tribunal Arbitral do Desporto

O treinador Rui Vitória e a federação egípcia de futebol chegaram a acordo no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), no diferendo que mantinham há quase dois anos, informou o técnico português.

“O treinador Rui Vitória e a federação egípcia de futebol chegaram a um acordo que encerra o diferendo entre ambos. As duas partes expressam o seu agradecimento pelo empenho e compromisso demonstrados na obtenção deste acordo e pelo compromisso em alcançá-lo”, referiu o treinador na rede social Instagram.

Rui Vitória tinha sido afastado do cargo de selecionador do Egito em fevereiro de 2024, no seguimento da eliminação daquela seleção nos oitavos de final da Taça das Nações Africanas, frente à República Democrática do Congo (1-1, 8-7 nas grandes penalidades).

O treinador tinha sido contratado para a seleção dos ‘faraós’ em julho de 2022, orientando a equipa num total de 18 jogos, com 12 triunfos alcançados e apenas uma derrota.

Na ocasião, Rui Vitória foi claro ao afirmar que o divórcio seria “complicado e litigioso”, acrescentando que o que estava em causa não era uma questão financeira, mas de valores.

Depois do Egito, o técnico esteve à frente dos gregos do Panathinaikos, com os quais assinou em outubro de 2024, mas já em setembro deste ano saiu, devido a um mau arranque de época.