Tudo empatado na final da Copa do Brasil entre Vasco de Nuno Moreira e Corinthians

Vasco da Gama e Corinthians empataram, sem golos, na primeira mão da final da Copa do Brasil, disputada em São Paulo.

O internacional neerlandês Memphis Depay ainda marcou para o Corinthians, na primeira parte, mas o golo foi anulado pelo VAR devido a fora de jogo. O Vasco da Gama terminou o jogo sem qualquer remate enquadrado na baliza, numa partida equilibrada e com poucas oportunidades claras de golo.

O português Nuno Moreira foi novamente titular nas opções do treinador Fernando Diniz e substituído já na reta final do encontro

Nuno Moreira, extremo de 26 anos, está há mais de um ano a jogar sem pausas. Arrancou a temporada passada no Casa Pia e transferiu-se em fevereiro deste ano para o clube carioca, que estava a arrancar a temporada.

Afirmou-se como titular e leva dez golos e sete assistências pelo Vasco, que soma aos nove golos e cinco assistências que tinha registado em meia temporada pelo Casa Pia.

A final decide-se no domingo, às 21h00, com a segunda mão marcada para o Maracanã, no Rio de Janeiro.