Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Tudo empatado na final da Copa do Brasil entre Vasco de Nuno Moreira e Corinthians

18 dez, 2025 - 09:40 • Eduardo Soares da Silva

Partida terminou sem golos e sem grandes oportunidades de golo. Troféu será entregue no domingo após a segunda mão, no Maracanã.

A+ / A-

Vasco da Gama e Corinthians empataram, sem golos, na primeira mão da final da Copa do Brasil, disputada em São Paulo.

O internacional neerlandês Memphis Depay ainda marcou para o Corinthians, na primeira parte, mas o golo foi anulado pelo VAR devido a fora de jogo. O Vasco da Gama terminou o jogo sem qualquer remate enquadrado na baliza, numa partida equilibrada e com poucas oportunidades claras de golo.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O português Nuno Moreira foi novamente titular nas opções do treinador Fernando Diniz e substituído já na reta final do encontro

Nuno Moreira, extremo de 26 anos, está há mais de um ano a jogar sem pausas. Arrancou a temporada passada no Casa Pia e transferiu-se em fevereiro deste ano para o clube carioca, que estava a arrancar a temporada.

Afirmou-se como titular e leva dez golos e sete assistências pelo Vasco, que soma aos nove golos e cinco assistências que tinha registado em meia temporada pelo Casa Pia.

A final decide-se no domingo, às 21h00, com a segunda mão marcada para o Maracanã, no Rio de Janeiro.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?