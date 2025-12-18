Vitinha e João Neves são candidatos aos Globe Soccer Awards

Os portugueses Vitinha e João Neves mantêm-se entre os nomeados para dois prémios Globe Soccer Awards, juntamente com os compatriotas Cristiano Ronaldo, Deco, Luís Campos e Jorge Mendes, segundo a lista esta quinta-feira divulgada.

Em sentido inverso, o bicampeão português Sporting, que em 2024 tinha sido igualmente candidato clube masculino do ano, ficou fora da corrida, tal como Nuno Mendes para jogador do ano, Rodrigo Mora na categoria jogador emergente, e o nselecionador de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, no galardão de melhor treinador.

O médio Vitinha, do Paris Saint-Germain, continua a figurar numa lista de "pesos pesados", mas agora reduzida para cinco futebolistas do ano, ao lado do colega de equipa Ousmane Dembelé, atual Bola de Ouro, Kylian Mbappé (Real Madrid) e Lamine Yamal e Raphinha, ambos do FC Barcelona.

O antigo jogador do FC Porto mantém-se igualmente no lote de candidatos de melhor médio, ao lado do compatriota e companheiro do PSG João Neves, Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid) e Pedri (FC Barcelona).