Vitinha e João Neves são candidatos aos Globe Soccer Awards

18 dez, 2025 - 16:32 • Lusa

Os portugueses Vitinha e João Neves mantêm-se entre os nomeados para dois prémios Globe Soccer Awards, juntamente com os compatriotas Cristiano Ronaldo, Deco, Luís Campos e Jorge Mendes, segundo a lista esta quinta-feira divulgada.

Em sentido inverso, o bicampeão português Sporting, que em 2024 tinha sido igualmente candidato clube masculino do ano, ficou fora da corrida, tal como Nuno Mendes para jogador do ano, Rodrigo Mora na categoria jogador emergente, e o nselecionador de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, no galardão de melhor treinador.

O médio Vitinha, do Paris Saint-Germain, continua a figurar numa lista de "pesos pesados", mas agora reduzida para cinco futebolistas do ano, ao lado do colega de equipa Ousmane Dembelé, atual Bola de Ouro, Kylian Mbappé (Real Madrid) e Lamine Yamal e Raphinha, ambos do FC Barcelona.

O antigo jogador do FC Porto mantém-se igualmente no lote de candidatos de melhor médio, ao lado do compatriota e companheiro do PSG João Neves, Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid) e Pedri (FC Barcelona).

Na corrida ao galardão de jogador emergente, João Neves tem a concorrência de Pau Cubarsí (FC Barcelona), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Arda Güler (Real Madrid) e Kenan Yildiz (Juventus).

Na categoria de melhor agente, o português Jorge Mendes continua a ter hipóteses de ganhar, enquanto na luta pelo prémio de diretor desportivo há dois nomes lusos: Luís Campos (Paris Saint-Germain) e Deco (FC Barcelona).

O avançado internacional português Cristiano Ronaldo, dos sauditas do Al Nassr, concorre ao prémio de jogador do Médio Oriente, que venceu nas últimas duas edições.

Figuras como Ian Rush, Ferran Soriano, Iker Casillas, Francesco Totti e Éric Abidal fazem parte do júri, sendo que os adeptos também podem votar, através do sítio oficial do evento na Internet.

Os vencedores da 16.ª edição do Globe Soccer Awards vão ser conhecidos em 28 de dezembro, no Atlantis The Royal, situado no Dubai.

