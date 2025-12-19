Liga moçambicana termina antes de tempo por dificuldades financeiras e administrativas

A Liga Moçambicana de Futebol encerrou a edição de 2025 do Moçambola após 24 das 26 jornadas por dificuldades financeiras e administrativas, confirmando a União Desportiva do Songo como campeã nacional, disse esta sexta-feira à Lusa fonte da instituição.

Segundo a mesma fonte, a competição chegou à 24.ª jornada com um número desigual de jogos realizados, havendo equipas com quatro ou cinco partidas por disputar, situação que inviabilizou a conclusão do campeonato dentro do calendário desportivo em vigor.

Em comunicado, a Liga Moçambicana de Futebol (LMF) explicou que a decisão resulta da incapacidade de assegurar o pagamento das deslocações aéreas das equipas, acrescentando que o fim da época federativa, em 20 de dezembro, e o fim dos contratos da maioria dos jogadores, em 30 de novembro, não permitiam a continuidade da prova.

A LMF confirmou ainda a descida de divisão da Textáfrica, do Desportivo de Nacala e do Desportivo da Matola, enquanto garantiram o acesso ao Moçambola de 2026 o Maxaquene, vencedor da Zona Sul, o LD Sofala, da Zona Centro, e a Associação Desportiva de Pemba, da Zona Norte.

A época 2025 do Moçambola ficou marcada por sucessivos reajustes do calendário e suspensões, tendo arrancado apenas a 17 de maio, após adiamento da data inicial de 26 de março, e sido interrompida em julho por duas semanas, devido a dificuldades logísticas ligadas ao transporte aéreo das equipas, num quadro de dívidas acumuladas estimadas em cerca de 100 milhões de meticais (cerca de 1,3 milhões de euros) desde 2024.