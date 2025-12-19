Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 18 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Liga moçambicana termina antes de tempo por dificuldades financeiras e administrativas

19 dez, 2025 - 11:46 • Lusa

A+ / A-

A Liga Moçambicana de Futebol encerrou a edição de 2025 do Moçambola após 24 das 26 jornadas por dificuldades financeiras e administrativas, confirmando a União Desportiva do Songo como campeã nacional, disse esta sexta-feira à Lusa fonte da instituição.

Segundo a mesma fonte, a competição chegou à 24.ª jornada com um número desigual de jogos realizados, havendo equipas com quatro ou cinco partidas por disputar, situação que inviabilizou a conclusão do campeonato dentro do calendário desportivo em vigor.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a Liga Moçambicana de Futebol (LMF) explicou que a decisão resulta da incapacidade de assegurar o pagamento das deslocações aéreas das equipas, acrescentando que o fim da época federativa, em 20 de dezembro, e o fim dos contratos da maioria dos jogadores, em 30 de novembro, não permitiam a continuidade da prova.

A LMF confirmou ainda a descida de divisão da Textáfrica, do Desportivo de Nacala e do Desportivo da Matola, enquanto garantiram o acesso ao Moçambola de 2026 o Maxaquene, vencedor da Zona Sul, o LD Sofala, da Zona Centro, e a Associação Desportiva de Pemba, da Zona Norte.

A época 2025 do Moçambola ficou marcada por sucessivos reajustes do calendário e suspensões, tendo arrancado apenas a 17 de maio, após adiamento da data inicial de 26 de março, e sido interrompida em julho por duas semanas, devido a dificuldades logísticas ligadas ao transporte aéreo das equipas, num quadro de dívidas acumuladas estimadas em cerca de 100 milhões de meticais (cerca de 1,3 milhões de euros) desde 2024.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 18 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?