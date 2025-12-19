O Milan-Como para a Serie A vai mesmo acontecer na Austrália e com árbitros asiáticos

Em Espanha, o protesto dos futebolistas e as muitas vozes contra a organização do Villarreal-Barcelona em Miami levou ao cancelamento do jogo. Por outro lado, em Itália ainda vive o projeto de levar o Milan-Como para Perth, na Austrália.

A Confederação Asiática de Futebol (CAF) colocara algumas condições para aquele jogo da Serie A ir avante, algo a que o presidente da liga italiana torcia o nariz. Em Riade por ocasião da Supertaça Italiana e citado pelo “The Athletic”, Ezio Maria Simoncelli reconheceu que cedeu na questão arbitral depois de falar com Pierluigi Collina, o chefe dos árbitros da FIFA.

A CAF exigia árbitros asiáticos, algo a que agora a Serie A acedeu. “Falei com o Collina, que me deu amplas garantias sobre os árbitros asiáticos. Esta condição era a mais difícil, mas vamos aceitá-la. Há outras questões que resolveremos nos próximos dias. Os árbitros serão asiáticos.”

O jogo está agendado para 8 de fevereiro.