Juventus ganha com golo de Francisco Conceição

A Juventus bateu a Roma, por 2-1, em partida da jornada 16 da liga italiana.

Destaque para Francisco Conceição. O internacional luso, ex-FC Porto, marcou o primeiro golo do encontro. Soma agora três golos em 19 jogos na temporada.

Os outros tentos foram apontados por Openda, para a Juve, e Baldanzi, para a Roma.

Atenção que o português saiu lesionado, aos 61 minutos, com problemas na coxa.

Com este resultado, a Juventus mantém o quinto lugar, agora com 29 pontos. Já a Roma tem 30 pontos.

De recordar que a “Vechia Signora” vai ser adversária do Benfica na fase de liga da Champions. O jogo está marcado para 21 de janeiro.