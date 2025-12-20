Ouvir
Itália

Juventus ganha com golo de Francisco Conceição

20 dez, 2025 - 22:21

Português saiu lesionado na segunda parte.

A+ / A-

A Juventus bateu a Roma, por 2-1, em partida da jornada 16 da liga italiana.

Destaque para Francisco Conceição. O internacional luso, ex-FC Porto, marcou o primeiro golo do encontro. Soma agora três golos em 19 jogos na temporada.

Os outros tentos foram apontados por Openda, para a Juve, e Baldanzi, para a Roma.

Atenção que o português saiu lesionado, aos 61 minutos, com problemas na coxa.

Com este resultado, a Juventus mantém o quinto lugar, agora com 29 pontos. Já a Roma tem 30 pontos.

De recordar que a “Vechia Signora” vai ser adversária do Benfica na fase de liga da Champions. O jogo está marcado para 21 de janeiro.

