Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Inglaterra

Liverpool derrota Tottenham (que acabou com 9)

20 dez, 2025 - 21:47

Também este sábado, o Manchester City ganhou e Haaland ultrapassou Cristiano Ronaldo.

A+ / A-

O Liverpool teve de ‘suar’ para vencer em casa do Tottenham (2-1), num jogo da 17.ª jornada da Liga inglesa de futebol que os visitados acabaram com nove jogadores, após duas expulsões.

Num jogo que acabou para lá dos 90+10 minutos, a expulsão do médio neerlandês Xavi Simons, por falta dura, aos 33, deixou desfalcada a equipa da casa, na qual o internacional português João Palhinha viria a entrar aos 71.

Apesar de reduzidos a 10, os londrinos foram criando ocasiões de perigo e os forasteiros, campeões ingleses em título, só através do ‘substituto’ Alexander Isak, reforço muito criticado pela falta de golos, conseguiram abrir o marcador, aos 56, num remate cruzado que Vicario não conseguiu defender.

Dez minutos depois, o tento do francês Ekitike parecia ‘arrumar’ o encontro, mas o 2-1 marcado por Richarlison, aos 83 minutos, reabriu a discussão, que nem a expulsão de Romero, aos 90+3, conseguiu acalmar – o jogo acabou após um cruzamento para a área do Liverpool.

O conjunto liderado por Arne Slot chegou, assim, aos 29 pontos e ‘colou-se’ ao quarto classificado, o Chelsea, que hoje cedeu um empate a duas bolas em casa do Newcastle, e ‘descolou’ do Sunderland, que empatou com o Brighton (0-0).

Do outro lado, os ‘spurs’ somaram a terceira derrota seguida – só venceram em uma das últimas cinco jornadas - e seguem no 13.º posto, com 22 pontos.

Antes, o Manchester City ascendeu provisoriamente à liderança, ao bater por 3-0, em casa, o West Ham, de Nuno Espírito Santo, que continua ‘aflito’ e abaixo da ‘linha de água’, com 13 pontos.

Com os portugueses Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva – este com a braçadeira de capitão – no ‘onze’, os ‘citizens’ marcaram por Haaland (05 e 69), melhor marcador do campeonato, e Reijnders (38).

O norueguês já tem mais golos na Premier Legue (104) do que Cristiano Ronaldo (103), isto apesar de ter disputado menos 122 jogos do que o português.

A vitória do City e a consequente subida ao primeiro colocam pressão no Arsenal, que visita ainda hoje o Everton. A equipa treinada por Pep Guardiola tem agora 37 pontos, mais um do que os ‘gunners’.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?