Luís Castro pega no lanterna vermelha do campeonato espanhol

20 dez, 2025 - 19:07
O treinador Luís Castro assina pelo Levante, atual último classificado da principal liga espanhola.
Segundo o clube de Valência, o técnico português assina até junho de 2027.
O Levante destaca o “estilo ofensivo” das equipas do técnico luso e o hábito de “potenciar talento jovem”.
Luís Castro treinou a equipa Sub23 do Benfica (e a campanha dos sub-19 na Youth League conquistada pelos encarnados).
Passou depois por Dunkerque, na Ligue 2, e Nantes, na Ligue 1, em França.
Em 16 jogos, o Levante soma 10 pontos no campeonato espanhol e é o atual lanterna vermelha.