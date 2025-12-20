Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Levante

Luís Castro pega no lanterna vermelha do campeonato espanhol

20 dez, 2025 - 19:07

Técnico português vem de duas experiências em França.

A+ / A-

O treinador Luís Castro assina pelo Levante, atual último classificado da principal liga espanhola.

Segundo o clube de Valência, o técnico português assina até junho de 2027.

O Levante destaca o “estilo ofensivo” das equipas do técnico luso e o hábito de “potenciar talento jovem”.

Luís Castro treinou a equipa Sub23 do Benfica (e a campanha dos sub-19 na Youth League conquistada pelos encarnados).

Passou depois por Dunkerque, na Ligue 2, e Nantes, na Ligue 1, em França.

Em 16 jogos, o Levante soma 10 pontos no campeonato espanhol e é o atual lanterna vermelha.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 19 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?