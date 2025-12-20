Manchester City derrota Nuno Espírito Santo

O Manchester City ascendeu, provisoriamente, à liderança da Liga inglesa de futebol, com um triunfo por 3-0, com um ‘bis’ de Haaland, frente ao ‘aflito’ West Ham, de Nuno Espírito Santo, na 17.ª jornada.

Com os portugueses Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva – este com a braçadeira de capitão – no ‘onze’, os ‘citizens’ inauguraram o marcador logo aos cinco minutos, com o inevitável Haaland a marcar pela 18.ª vez no campeonato e a reforçar ainda mais a liderança da tabela dos marcadores.

O avançado norueguês participou também no segundo golo, ao assistir o neerlandês Reijnders, aos 38 minutos, complicando a vida da equipa orientada por Nuno Espírito Santo, que alinhou de início com o luso Mateus Fernandes.

No Estádio Etihad, o West Ham entrou com mais atitude na segunda parte, chegando a criar perigo, mas foi Haaland quem voltou a marcar, aos 69 minutos, no final de uma jogada iniciada com um grande passe de Matheus Nunes.

A vitória do City e a consequente subida ao primeiro lugar da Premier League colocam pressão no Arsenal, que visita ainda hoje o Everton. A equipa treinada por Pep Guardiola tem agora 37 pontos, mais um do que os ‘gunners’.

Já o West Ham, continua em zona de despromoção, somando 13 pontos, menos três do que o Leeds, primeira equipa a ‘salvo’.

Também esta tarde, o Sunderland desperdiçou a ‘escorregadela’ do Chelsea na deslocação a Newcastle (2-2), ‘imitando’ o empate dos ‘blues’ na casa do Brighton.

Em caso de vitória, o Sunderland igualaria os 29 pontos do quarto classificado Chelsea, mas ao não ir além do ‘nulo’, no jogo da 17.ª ronda, fica na quinta posição, de acesso à fase de liga da Liga Europa.

Os outros jogos hoje disputados envolveram equipas em zona de despromoção, com o Burnley e o Wolverhampton a terem sortes diferentes, mas a manterem-se, respetivamente, no penúltimo e último lugares.

Com Florentino no banco, o Burnley empatou na visita ao Bournemouth, que marcou através de Semenyo e é 14.º da Premier League, com 22 pontos. O golo do empate dos visitantes foi obra de Broja, aos 90 minutos.

Já o Wolverhampton, com o guarda-redes luso José Sá em campo, perdeu em casa com o Brentford, vencedor graças a um ‘bis’ de Keane Lewis-Potter.

O ‘Wolves’ é o lanterna-vermelha da Premier League, com apenas dois pontos, enquanto o Burnley é penúltimo, com 11.