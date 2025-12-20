Rafa e os treinos. “De 0 a 10, seria 0”, diz treinador

O treinador do Besiktas, Sergen Yalçin, deixa duras críticas a Rafa no final da partida contra o Rizespor.

“O programa de treinos do Rafa Silva é muito fraco. Se tivesse que dar uma nota de 0 a 10, seria 0. Se treinar como um jogador de futebol, abriremos as nossas portas para ele. Mas, na situação atual, não é possível que nossas portas estejam abertas", disse.

O técnico lamenta a atual situação do internacional português.

"Uma bomba explodiu nas nossas mãos quando menos esperávamos, Rafa Silva. Explodiu nas minhas mãos. Enquanto tentava evitar problemas e não perder o jogador, sendo agradável com os jogadores, a bomba explodiu nas minhas mãos", referiu.

Rafa já deixou claro que quer deixar o Besiktas e não tem jogado nas últimas semanas.

O Besiktas venceu, por 1-0, com golo de Rashica, aos 64 minutos. Rafa voltou à convocatória, mas não foi utilizado.